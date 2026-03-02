Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 20:24h.

Otro punto... de inflexión

Kike Salas lamenta ante Agoumé que pudieron ganar el derbi

Mismo resultado, mismos puntos, pero sensaciones diferentes. Mientras el Betis se marchaba con el lamento de haber dejado empatar al Sevilla tras ir ganando por dos goles, en el conjunto hispalense se lamentaban... porque sentían que podrían haber ganado. Así se lo hizo saber Kike Salas a Lucién Agoumé, que fue cazado por las cámaras de DAZN: "Estaban cagados".

Con los jugadores del Betis aún sobre el césped, algunos de ellos tirados sobre el verde, lamentando la increíble oportunidad que habían perdido de ganar el derbi, los jugadores del Sevilla se iban hacia el fondo donde estaban sus aficionados con un sabor agridulce.

A pesar de haber conseguido empatar un 2-0 en contra, a pesar de haber dejado una imagen notable a pesar de la diferencia de calidad entre ambos equipos, en el Sevilla se marchaban con la sensación de haber podido ganar y Kike Salas lo demostraba: "Lo teníamos para ganar, tío. Estaban cagaos", se le escucha decir ante las cámaras de .

Todo ello llegaba tras una clara ocasión de Akor Adams casi con el tiempo cumplido que, tras marcharse de Álvaro Valles, tuvo que salvar Diego Llorente bajo palos. No hay que obviar, evidente, que el Betis también había tenido la suya y es que justo tras el gol de Isaac Romero, Abde mandó a la madera un fuerte disparo.

Matías Almeyda, prudente, decía que el resultado era "casi justo", Pellegrini, prudente, hablaba de oportunidades para ambos equipos en el último suspiro, pero Kike Salas, pensando que las cámaras no le grababan, habló mucho más con el corazón que con la prudencia del profesional.

Las palabras de Kike Salas, a buen seguro, traerán cola y es que la resaca de un derbi, más tras el espectáculo que ambos equipos ofrecieron en La Cartuja, suele ser bastante larga en la ciudad de Sevilla.