Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 17:48h.

Isaac Romero se defiende tras la celebración de su gol en el Betis - Sevilla: "No he intentado provocar a nadie"

César Azpilicueta intentó que sus compañeros no entrasen en polémicas

Fue, posiblemente, el momento más tenso de la cita entre el Betis y el Sevilla este pasado domingo. Isaac Romero, tras anotar el empate, se fue corriendo al banderín de córner para colocar su camiseta, que sería quitada por Marc Bartra, capitán bético, a la vez que caían botellas desde la grada. La tangana, después de lo ocurrido en la ida, parecía asegurada, pero hombres como César Azpilicueta entendieron que no era la correcto.

El ex del Atlético de Madrid, experto en grandes citas, celebró el tanto sin demasiada euforia, a la vez que pedía calma con sus manos tras mirar el reloj. Dolorido, con una bolsa de hielo en su rodilla, el zaguero se iba andando al banquillo, cuando de repente vio todo lo que estaba sucediendo.

Había muchos metros de separación, por mucho que gritase parecía imposible que le escuchasen, pero el ex capitán del Chelsea empezó, casi de manera desesperada, a hacer gestos con sus manos, pidiéndole a sus compañeros que volviesen a su campo evitando cualquier tipo de conflicto.

Azpilicueta sabía que el descuento podía alargarse y que con un futbolista menos por cualquier expulsión todo podría ser mucho más complicado, por lo que incluso solicitó a compañeros como Orjan Nyland que le ayudasen para mantener la calma de los sevillistas.

César Azpilicueta, sin aparentes problemas físicos, aplaude a Javi Martínez

Tras la cita, César Azpilicueta comentó en DAZN que no tenía lesión alguna y que su sustitución se debía a "la carga de kilómetros". Igualmente, el central aplaudió la gestión de Javi Martínez al descanso, huyendo de charlas altas para apostar por la tranquilidad.

"A veces te sale eso de gritar, de dar un golpe...", decía antes de negar que eso se viviese. "A veces esa no es la solución, con calma, hemos tenido una buena charla, hemos corregido dos o tres cosas y en la segunda parte hemos sido dominadores", decía.

En este sentido, ante la insistencia de las preguntas sobre el vestuario, Azpilicueta destacaba la importancia de la entrada de Oso y Chidera Ejuke por banda izquierda, contando que "ese ajuste táctico, a pesar de que Almeyda no estaba, Javi y todo el staff han dado una charla muy clara, han transmitido serenidad, tranquilidad y el equipo, por nuestra parte, teníamos que dar un pasito más, porque sino era imposible".