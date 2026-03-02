Basilio García Sevilla, 02 MAR 2026 - 13:36h.

"Si dura cinco minutos más el partido, el Sevilla gana el derbi", afirma Rubén Uría

El momento más tenso del derbi, Isaac pone la 'roja' en el banderín, Bartra la quita y caen botellas

Compartir







El derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC ha copado buena parte de la actualidad futbolística del fin de semana, y como es lógico, los jugadores más destacados del partido de máxima rivalidad hispalense han tenido especial relevancia. En especial, uno de ellos, un Isaac Romero que marcaba su primer gol en un choque de este tipo y que, además, servía a su equipo para sacar un punto de La Cartuja cuando parecía prácticamente imposible.

El lebrijano ha sido elegido como uno de los nombres del fin de semana en ElDesmarket, el programa de esta casa de cada lunes dirigido por Rafa Mainez. Rubén Uría se quedaba con Julián Álvarez, autor del gol que le dio la victoria al Atlético de Madrid en Oviedo, Jorge Picón destacaba a Lamine Yamal por su hat-trick ante el Villarreal, pero Isaac Romero también merecía asomarse a esa ventana. “Y me voy a quedar también con Isaac Romero, que es un chico que yo creo que se le dan muchos palos”, argumentaba Picón.

“Creo evidentemente que él no ha rendido a lo mejor en estos últimos años como parecía cuando entró con esa fuerza en el equipo del Sevilla. Y oye, un gol para un jugador sevillista y que lo siente en un derbi, creo que merece ser nombrado”, completaba.

PUEDE INTERESARTE El gesto de Akor Adams ante los improperios de los béticos a su llegada a La Cartuja

Mainez, Uría e Isaac Romero

Ante esto, Mainez apostillaba recordando su irrupción en el Sevilla en enero de 2024, aportando un rendimiento que no fue capaz de mantener en el tiempo. “Es que Isaac Romero, cuando debutó con el Sevilla, empezó a marcar goles y se hablaba de la selección española. Es verdad que en este país a la mínima que hace un jugador joven y marca tres o cuatro goles, ya le queremos colocar en la selección”.

Por último, opinaba Rubén Uría. “También es verdad que el chaval ha tenido una mala temporada y luego sobre todo 3 o 4 acciones, como decía Jorge, que eran goles muy claros, que eso le ha perseguido mucho. Entonces bueno, vamos a ver si empieza a recuperar la confianza”.

“Desde luego para mí un derbi en el que sale muy tocado el Betis, porque es un equipo muy superior técnicamente, y tenía todo a favor para golear y el Sevilla acaba dándole la vuelta y yo creo que, si dura cinco minutos más el partido, el Sevilla gana”, completaba Uría. “Honores a Matías Almeyda, siempre”, sentenció Picón.