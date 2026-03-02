Celia Pérez 02 MAR 2026 - 13:29h.

Por la posible salida del francés antes de que termine la temporada

Simeone alaba el sentimiento del canterano Julio Díaz y la ilusión de Griezmann: "Le necesitamos"

Sin lugar a dudas, Antoine Griezmann se ha vuelto uno de los temas candentes en la actualidad del Atlético de Madrid. El delantero francés ha sido tentado, una vez más, por la MLS y a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez se trataría de dejar el Atlético de Madrid en el próximo mes de marzo, cuando el equipo colchonero se juega los partidos más decisivos del año. Todo ello lleva a un amplío y profundo debate dentro del entorno colchonero, aunque Rubén Uría en ElDesmarket tiene muy clara su defensa al '7'.

"Si podemos decir muchas cosas. A mí sabes que me duele mucho. Lo tengo que decir abiertamente. Con Griezmann no soy objetivo. ¿Por qué digo esto? Sé que la gente, y lo entiendo, tiene la espinita de cuando se fue al Barcelona. Yo voy al revés de la gente", comenzó exponiendo.

"Yo también recuerdo que Griezmann se ha bajado tres veces el sueldo para jugar en el Atlético de Madrid. No sé qué futbolista estrella hace esto. Me acuerdo también que al Atlético le sancionaron con dos ventanas sin fichar la FIFA, Griezmann tenía un ofertón y no se fue del Atlético, no lo dejó tirado. Y a ver qué estrella mundial le dices 'oye, solo tienes que jugar 33 minutos del reloj del partido para que el club se quede contigo', y él aceptó", terminó argumentando.

De hecho, Uría aún no da por hecho que el francés se vaya a marchar en plena temporada y deja en el aire el debate. "Yo en estos momentos no hablaría de Antoine. ¿Por qué no hablaría de Antoine? Porque yo creo que el aficionado del Atlético lo que está haciendo es ver qué pasa y una vez qué pase podemos hablar. El aficionado no quiere plantearse una cosa que no sabe que va a suceder", acabó añadiendo.