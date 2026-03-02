Basilio García Sevilla, 02 MAR 2026 - 14:12h.

El canterano apunta a titular ante el Rayo Vallecano tras la sanción de Suazo

El derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC tuvo un punto de inflexión en el descanso. Entraron Chidera Ejuke y Oso por Carmona y el amonestado Gabriel Suazo, y el partido comenzó a decantarse del lado rojo tras una primera parte en la que los verdiblancos dominaron el juego y el marcador.

Los dos contribuyeron a estirar al equipo, pero especialmente reseñable fue la magnífica segunda mitad del canterano. Oso brilló en defensa, secando a un Antony que debió ser expulsado por una entrada sobre él, pero sobre todo en ataque. Dio la asistencia en el gol a Alexis Sánchez, y participó prácticamente en todas las jugadas peligrosas del equipo desde su ingreso en el terreno de juego.

El de Torrevieja regresaba de lesión después de 21 días tras haberse lesionado en el partido ante el Girona. Se llevó un golpe durante el juego que le provocó una lesión mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda. Aunque en principio se fijó su regreso en cuatro o cinco semanas -así lo publicó él mismo en una amarga queja en las redes sociales-, ha acortado los plazos y solo se ha perdido los partidos ante el Alavés y el Getafe.

El miércoles reapareció en los entrenamientos, y aunque Almeyda siguió dándole la titularidad a Suazo, no tuvo más remedio que darle la segunda mitad del partido al alicantino.

Titular ante el Rayo Vallecano

Oso y diez más ante el Rayo Vallecano. Gabriel Suazo vio una amarilla demasiado rápido en el derbi, era la quinta y, por tanto, tendrá que ‘descansar’ de forma obligada en el partido del próximo domingo. Esto le da una nueva oportunidad al de Torrevieja para ser titular si no hay inconvenientes de última hora, algo que ha hecho en ocho de las doce apariciones que ha tenido ya en el primer equipo del Sevilla esta temporada. Dos asistencias contemplan ya su estadística.

Además de Suazo, también será baja en el partido ante los rayistas Isaac Romero. El delantero se quitó la camiseta en la celebración del gol del empate y vio la quinta amarilla, por lo que no podrá jugar. Eso sí, para ese partido Almeyda espera recuperar al sancionado Tanguy Nianzou, al tocado Neal Maupay y, quizás, al lesionado Rubén Vargas, que podría tener sus primeros minutos tras su lesión. Agoumé, Azpilicueta y Carmona seguirán estando apercibidos.