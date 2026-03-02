Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 16:25h.

Lesión de Rubén Vargas: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Sevilla

Rubén Vargas continúa recuperándose de su lesión y esta semana espera entrenar con normalidad

Hay gestos, historias, que demuestran la unión de un vestuario. Una de ellas la protagonizó Rubén Vargas, jugador del Sevilla aún lesionado, este pasado domingo en La Cartuja. El suizo, que reapareció en el césped de entrenamiento a pocos días del derbi sevillano, acompañó a sus compañeros al terreno verdiblanco a pesar de no ser convocado.

A pesar de no aparecer en la lista de convocados de Matías Almeyda, Rubén Vargas acompañó a sus compañeros hasta La Cartuja, pisó el césped en la previa y, posteriormente, celebró el empate en el vestuario.

A diferencia de Matías Almeyda, que presenció el encuentro desde el autobús, se desconoce desde donde pudo ver el encuentro el extremo suizo -aunque probablemente lo hizo junto a hombres como Alberto Flores o Neal Maupay, descartados en la previa-, pero a buen seguro que lo disfrutó como todo el sevillismo.

¿Cuándo volverá Rubén Vargas?

Con todo ello, la verdadera vuelta de Rubén Vargas debería producirse este mismo fin de semana. La idea del Sevilla es que el jugador se ejercite con sus compañeros durante esta semana y tenga algunos minutos ante el Rayo Vallecano.

Su aparición en el encuentro, eso sí, dependerá de las sensaciones del futbolista, ya que no se quiere correr riesgo alguno ante una posible recaida de cara al tramo final de la temporada.

Si todo va bien, Vargas sumaría algunos minutos ante el Rayo Vallecano para, posteriormente, intentar optar a la titularidad ante el FC Barcelona, situación que, eso sí, parece altamente improbable en el próximo encuentro ante los de Vallecas, por lo que todo lo que sume será partiendo desde el banquillo.