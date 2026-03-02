Fran Fuentes 02 MAR 2026 - 20:33h.

El precandidato critica la campaña de Laporta exigiendo que dé explicaciones

Las polémicas de Ricardo de Burgos Bengoetxea en los Barcelona - Atlético de Madrid

Compartir







Víctor Font ha comparecido como parte de su campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona. El candidato, que cuenta con el respaldo de Xavi Hernández, ha atacado duramente a Joan Laporta, acusándole de "estar subiéndose a tractores, haciendo macarrones y cortando jamón" mientras otros candidatos sí hab y explicar qué soluciones va a tomar si es reelegido. Tanto es así que empezó con una broma: "Si queréis, me arranco y canto una canción. No sé hacer macarrones, pero canto canciones".

En este sentido, cree que la campaña de Joan Laporta está lejos de lo que la afición requiere: "Esta precampaña ha sido, como decía antes, un poco extraña, por decirlo de alguna manera, porque algunos precandidatos han estado explicando propuestas, ofreciendo soluciones a algunos de los problemas, de las oportunidades que tiene el club, y otros se han dedicado a subir tractores, a hacer macarrones o a cortar el pernil (del jamón). Por lo tanto, ha sido un poco extraño todo esto. Esperamos que durante los próximos días de campaña podamos debatir y poder contrastar dos modelos de club, porque lo que jugamos el día 15 no es saber quién corta mejor el pernil, sino qué tipo de Barça queremos para el futuro", reflexiona.

Sin embargo, no se moja con las razones por las que está haciendo ese tipo de campaña: "Se lo tenéis que preguntar a él. Yo creo que los socios, sobre todo socios y socias, lo que quieren es saber dónde tendrán su silla el año que viene, cuándo se terminará el Camp Nou, si podremos inscribir a un jugador en verano, cómo se va a hacer, porque prometer para luego no cumplir no sirve de nada, cuándo tendremos el nuevo Palau, si la grada de animación después del periodo electoral funcionará o como hicieron con Las Peñas hace cinco años, donde dije digo digo Diego y por lo tanto nada, si habrá movimiento peñístico reforzado. Esto es lo que quieren los socios, porque los socios, aparte de ganar, como que somos socios y propietarios, queremos más. Y esto es lo que hay que debatir. Espero que en los próximos diez días, trece días, haya debate y no nos escondamos detrás de los macarrones y el jamón", sentencia.