Jorge Morán 02 MAR 2026 - 18:05h.

Si hay un jugador del FC Barcelona que es la mejor representación de su afición ese es Marc Casadó. El mediocentro es un enamorado del club, como ha demostrado en varias ocasiones, y siente los colores por encima de todo. Pero la temporada del español no está siendo la mejor, sin apenas apariciones y sin contar con la confianza de Hansi Flick.

Aunque este mismo verano decidió quedarse en el Barcelona para luchar por un puesto, lo cierto es que ya no es parte ni de la rotación. En lo que llevamos de temporada, Casadó ha disputado 1129 minutos, siendo tan sólo titular en 13 ocasiones. Su posición está muy completa en el equipo e incluso Marc Bernal, que volvía de lesión, se ha ganado su sitio.

Marc Casadó, en busca de ofertas

Una situación que ha provocado que, por primera vez, el mediocentro no vea con malos ojos una posible salida del club de sus amores. "Lo que me llega de varias fuentes es que Marc Casadó estudia salir del FC Barcelona", desveló Jorge Picón en ElDesmarket.

Un futbolista que cuenta con un gran mercado por su valor y su manera de jugar, incluso alguno dentro de LALIGA EA SPORTS. "Ya hay varios clubes interesados, no se si el Atlético de Madrid, como he leído en varios sitios, podría ser uno de los posibles destinos", señaló el periodista.

Esta salida se debe a que Marc Casadó 'empieza a ver que su hueco en el Barcelona es cada vez más reducido', explica Picón. En caso de salir sería en el próximo mercado de verano y, siempre y cuando, haya una buena oferta. "Yo creo que el Barça no pondría demasiados problemas y haría a Marc salir del equipo y buscar acomodo en otro club", zanjó Jorge Picón sobre la salida de un jugador que siente el escudo por encima de todo lo demás.