Jorge Morán 02 MAR 2026 - 13:44h.

El Barcelona debe remontar para estar en la final de Copa del Rey

El FC Barcelona tiene una misión muy complicada por delante en caso de querer estar en la final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick deberán remontar la diferencia de cuatro goles del Metropolitano, en algo que parece 'imposible' pero que ya han hecho en otras ocasiones.

"Todo el mundo sabe lo que nos viene mañana. Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer lo imposible, posible", comenzó diciendo. "Este es nuestro objetivo. Sabemos que no es fácil pero no nos rendiremos. Es importante dejar la portería a cero y hay que creer que podemos conseguirlo", aseguró un Flick que confía en sus jugadores.

Hansi Flick y la remontada en Copa del Rey

El técnico del Barcelona no quiere darse por muerto ante el Atlético y dejó claro que 'siempre hay que creer'. "Toda la afición que esté en el campo nos dará apoyo. Sabemos que es difícil porque el rival es fantástico y nos hicieron mucho daño en el último partido pero creo que lo podemos hacer", señaló.

Un día en el que los nervios pueden ser traicioneros para unos jugadores del Barça que deberán tener paciencia. "Siempre es mejor pensar primero en el primer gol. Tenemos que ser inteligentes. Tendremos hambre de conseguirlo y quiero ver estas ganas. Tenemos que jugar unidos, como un equipo. Esta es la clave", dijo Flick.

Una noche en la que muchos tendrán la memoria puesta en lo ocurrido con el PSG hace ya unos años, cuando los culés lograron remontar con un seis a uno. "No pienso en el pasado ni el futuro. Lo más improtante es mañana. Sí sabemos la historia pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana", comentó el técnico.

Un duelo en el que los culés contarán con una baja muy importante como la de Robert Lewandowski. "Tenemos que aceptarlo y gestionarlo. No tuvimos mucha suerte porque se dio la vuelta y se dio un golpe contra la espalda de un rival y después marcó... Siempre es problemático no tener un jugador como él, pero el equipo siempre lo gestiona bien", zanjó.