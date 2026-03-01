Matías Prats compara a Lamine Yamal con Leo Messi

Jorge Morán 01 MAR 2026 - 16:06h.

El joven futbolista realizó un partidazo en el Camp Nou

Lamine Yamal se rinde a Pedri y reconoce el bajón que tuvo en el Barça: "No era feliz"

Lamine Yamal ha recuperado su mejor versión. En una temporada en la que muchos dudaron de su nivel, empujado sobre todo por su dolores de pubalgia, el extremo firmó un auténtico partidazo ante el Villarreal, al que le endosó su primer hat trick como profesional.

Un día que el catalán tardará en olvidar y en el que le vimos celebrar junto a su madre, a la que regaló su balón firmado. Pero este partidazo de Lamine hizo que muchos culés recordaran a otra estrella que hace años brillaba por el terreno de juego del Camp Nou.

Lamine Yamal al estilo Leo Messi

Durante el editorial de ElDesmarque de Cuatro, Matías Prats no dudó en comparar la exhibición de Lamine Yamal con las que hacía Leo Messi cuando jugaba en el FC Barcelona. "Por momentos ayer el Camp Nou volvió a sentir ese cosquilleo especial. La sensación de estar viendo algo extraordinario", apuntó el presentador.

Un futbolista que superó al Villarreal con su 'electricidad'. "Por momentos parecía que Leo Messi volvía a vestir la camiseta azulgrana cinco años después. Hubo un chaval llamado Lamine que se disfrazó de Leo con sus goles maravillosos, protagonizando una actuación estelar", comentó.

"Es su primer hat trick como profesional y suma ya 18 goles, para los que decían que no tenía gol", reivindica Prats. Y aunque hablar de Leo Messi 'son palabras mayores', el presentador avisó de lo que puede llegar a hacer Yamal. "Solo el tiempo dirá si Lamine llega a ser tan bueno como el argentino, pero es evidente que algo grande ya está pasando en Barcelona", señaló en ElDesmarque.

Una exhibición que no sólo es una buena noticia para los culés, sino también para los aficionados de la selección española. "Ya veremos si esta es una carrera de leyenda, ojalá que lo sea, para el Barça y para España", zanjó.