Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 18:59h.

El motivo de la ausencia de Neal Maupay en el derbi; qué tiene y tiempo de baja

Neal Maupay se ejercitó con sus compañeros este lunes

Compartir







Apenas han pasado unas horas desde la finalización del encuentro entre el Betis y el Sevilla, pero en el Sánchez-Pizjuán ya han comenzado a pensar en la cita del fin de semana ante el Rayo Vallecano. El conjunto hispalense completó este lunes por la mañana una sesión de recuperación dirigida por Matías Almeyda en la que los grandes nombres fueron los de Rubén Vargas y Neal Maupay.

Mientras el suizo suma una nueva sesión con el objetivo de poder jugar algunos minutos el próximo fin de semana ante el Rayo Vallecano, Neal Maupay, baja de última hora ante el Betis debido a un golpe sufrido en la sesión del sábado, volvió a ejercitarse con total normalidad y, a menos que se produzca un nuevo infortunio durante los próximos días, podría volver a jugar ante los de Vallecas.

PUEDE INTERESARTE Rubén Vargas acompañó a la plantilla del Sevilla en La Cartuja a pesar de su lesión

El principal problema para el atacante galo es el aumento de competencia en su posición. Con Akor Adams prácticamente titular asegurado, Maupay deberá pelear con Alexis Sánchez e Isaac Romero por acompañar al potente delantero africano y sus dos rivales, curiosamente, llegan tras marcar ante el Betis.

PUEDE INTERESARTE Oso y diez más

A la ecuación, aunque aún no apunte a titular, se suma ahora Rubén Vargas, futbolista capaz de jugar en banda como de mediapunta, por lo que sería lógico que fuese candidato a acompañar a Akor Adams en las próximas citas ligueras. Parecían pocos.

El Sevilla descansará este martes y volverá al trabajo el miércoles, día en el que arrancará de manera formal la preparación de cara al encuentro ante el Rayo Vallecano, partido que se antoja importantísimo para los de Matías Almeyda, ya que un nuevo triunfo como local permitiría a los de Nervión ser mucho más optimistas de cara a la recta final de la emocionante temporada que se vive.