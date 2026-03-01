Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 17:49h.

El delantero francés se ha quedado fuera de la convocatoria en una decisión de última hora

Almeyda completa con tres novedades la lista para el derbi

El Sevilla FC ha sorprendido una hora antes de que comenzara el derbi ante el Real Betis Balompié al publicar el once y los jugadores convocados. Neal Maupay, el único fichaje del mercado de invierno, se ha quedado fuera de la lista, algo llamativo teniendo en cuenta que ha sido titular en todos los partidos desde su llegada.

Matías Almeyda ha decidido colocar en el once a Alexis Sánchez para acompañar a Akor Adams en la delantera, sorprendente teniendo en cuenta el rendimiento del chileno en las últimas semanas de competición. Finalmente, todo se debe a unos problemas físicos de última hora del atacante cedido por el Olympique de Marsella.

Según ha explicado el club, Maupay sufrió una pequeña molestia en el último entrenamiento del equipo previo al derbi, por lo que no lo completó. Todo quedó a instancias de lo que sucediera en las horas siguientes, pero finalmente este domingo se ha decidido que no sea de la partida, pues las sensaciones no habían mejorado.

Eso sí, no se trata de nada grave y no debería tener problema alguno para estar en el partido del próximo fin de semana ante el Rayo Vallecano, partido para el que Almeyda recuperará seguro al sancionado Tanguy Nianzou y espera hacer lo mismo con Rubén Vargas, que ha participado en los últimos entrenamientos.

El rendimiento de Maupay hasta ahora

Neal Maupay llegó cedido del Olympique de Marsella y a los pocos días fue titular en la visita al RCD Mallorca. No sirvió de nada, pero hizo un golazo para empatar un partido que acabarían ganando los locales con contundencia.

Desde entonces, ha sido titular ante el Girona, el Alavés y el Getafe, pero aunque ofrece muchísima pelea al equipo desde la salida de balón del rival, no ha vuelto a estar acertado de cara a portería. Sea como fuere, es una baja importante para una delantera que adolece de efectivos y creatividad.