01 MAR 2026 - 17:51h.

La ejemplar respuesta de Almeyda a los críticos con Pellegrini: "Opinar es gratis; valórenlo"

La mascota del Betis quiso saludar a Manuel Pellegrini antes del encuentro

Un pequeño susto antes de comenzar. Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los micrófonos de DAZN en la previa del derbi ante el Sevilla en La Cartuja y, justo antes de comenzar su entrevista, se llevó un pequeño susto por parte de Palmerín, que también quería saludarle.

Se acercaba Manuel Pellegrini a los contertulios de DAZN a pie de campo cuando, justo antes de empezar a hablar, Palmerín aparecía en imagen. El chileno no le veía y cuando sintió a alguien tocándole los hombros, se giró sorprendido.

La mascota, tras un pequeño saludo, se marcharía entre las risas de los presentes antes de que Pellegrini comenzase a hablar.

Las palabras de Manuel Pellegrini en la previa:

Una semana especial: "Sí, son seis años acá y siempre es una semana especial. El ambiente es distinto, la tensión no es la misma, hay que trabajar mucho la parte emocional, sin caer en provocaciones".

La alineación ante el Sevilla: "Es un once que viene haciéndolo bien. Fidalgo nos da doble trabajo, creo que en este momento, es un equipo que no hay que tocarlo. El Cucho por Bakambu sí, porque Bakambu no está al 100% recuperado del golpe que sufrió la semana pasada".

La gestión emocional: "Debemos ofrecerle calma, porque la motivación es salir a la calle, más ante 65.000 personas. La mejor manera de hacerlo es siendo agresivos en lo futbolístico, sin caer en provocaciones".

La relación entre Pellegrini y Almeyda: "No lo digo por Matías, discutir con un árbitro, siete partidos es una barbaridad. Lamentablemente, Matías está en un momento complicado, la institución está en un momento complicado y encima se encuentra con esta sanción. Le agradezco mucho sus palabras a pesar de la rivalidad, externamente, ambos tenemos mucho respeto".

El ambiente en La Cartuja: "Por más años que lleves, son seis años aquí, nos ha tocado derbis diferentes, pero siempre es la misma sensación".