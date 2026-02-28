Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 18:01h.

El argentino recupera varios efectivos para el derbi, aunque Rubén Vargas no entra en una lista de 25

Rubén Vargas reaparece a dos días del derbi ante el Betis en La Cartuja

El Sevilla FC ya vela armas para el derbi de este domingo. Se mide al Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja, a partir de las 18.30 horas, y para la cita cuenta Matías Almeyda con novedades importantes. Un derbi siempre es un derbi, y nadie se lo quiere perder, aunque Rubén Vargas no llega a tiempo después de haber completado los últimos entrenamientos con el equipo.

Así, el técnico argentino ha convocado a 25 hombres para el partido de máxima rivalidad sevillana: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Fabio Cardoso, Kike Salas, Andrés Castrín, Gattoni, Suazo, Oso, Gudelj, Batista Mendy, Sow, Agoumé, Manu Bueno, Januzaj, Ejuke, Miguel Sierra, Maupay, Alexis Sánchez, Peque, Akor Adams e Isaac Romero.

Son baja por sanción tanto Joan Jordán como Tanguy Nianzou. El primero cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado por protestar en pleno fragor de la batalla del partido ante el Deportivo Alavés, mientras que el segundo vio la quinta amarilla la pasada semana en Getafe.

El que no llega para entrar en la lista es el suizo Rubén Vargas, el último de los lesionados que tenía el equipo después de que Andrés Castrín y Oso se hayan reincorporado durante la semana a los entrenamientos. Además, Juanlu regresa tras la doble amarilla que vio en el partido ante los babazorros.

Vargas estuvo en los dos últimos, pero no se valora forzarle para que pueda afrontar el tramo final de la temporada en buenas condiciones. Marcao, por su parte, está descartado hasta final de temporada tras retirársele la ficha en el mercado invernal para facilitar la llegada de Maupay.

La ubicación de Almeyda

Por otra parte, uno de aspectos que más expectación despiertan en la previa del partido es el lugar desde el que Matías Almeyda presenciará el derbi. El argentino cumple el segundo partido de los siete de sanción que le impusieron la pasada semana, y estará en la grada de La Cartuja, siendo Javi Martínez el que dirigirá al equipo desde la banda.

“En realidad veré el partido donde no lo tengo que ver, donde me indiquen, pero yo debería verlo dentro del campo, porque es una injusticia. Acataré todo tipo de órdenes para verlo donde me digan. Por ahí no quieren que esté en el vestuario... Igual lo veo desde acá. No haré nada fuera de la ley. Lo que menos quiero es estar en un lugar para crear incomodidad o que alguno me cree incomodidad. Evitaría todo eso. Si hay un gol, lo grito, obvio, vivo de esto. Nos falta ganar", comentaba el argentino en la rueda de prensa previa al derbi.