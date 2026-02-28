Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 15:02h.

El chileno hace oficial la convocatoria para el partido ante el Sevilla FC

Pellegrini: "Hay que estar preparado para no caer en provocaciones o exceso de agresividad"

Algunos minutos después de que acabara el entrenamiento a puerta abierta que ha celebrado el Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja, Manuel Pellegrini ha ofrecido la lista de convocados para el derbi de máxima rivalidad que el equipo verdiblanco disputa este domingo ante el Sevilla FC.

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 23 futbolistas: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Ez Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Fidalgo, Riquelme, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.

La convocatoria era la esperada, con las bajas de los lesionados de larga duración Isco Alarcón, Gio Lo Celso y Sofyan Amrabat, así como la de un Valentín Gómez que vio la pasada semana ante el Rayo Vallecano la quinta amarilla, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción.

En cuanto a las novedades, la única es la del regreso a la lista del canterano Pablo García, que se quedó fuera de la lista de citados para el partido ante los franjirrojos de la pasada semana. Aitor Ruibal y Bakambu, que acabaron con problemas el pasado fin de semana, han entrado con normalidad.

Pellegrini explica el estado de los recuperados

En su comparecencia previa al partido, Manuel Pellegrini explicó que los últimos jugadores en recuperarse han ido tomando tono físico en los últimos días. "Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Ha tenido una semana más de trabajo y está en condiciones de jugar 90 minutos, también Bakambu anda en un buen momento y tenemos cubierta por ahora esa posición. El resto de los jugadores han tenido menos rotaciones, porque ha habido una semana de descanso, pero le ha servido a Junior y Bellerín para ponerse a punto. En cualquier momento van a reaparecer".