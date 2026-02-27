Álvaro Borrego 27 FEB 2026 - 12:58h.

El entrenador no tiene dudas de la plantilla: "Los jugadores están muy motivados"

Cucho Hernández desgrana la difícil lesión de Antony: "Espero que el tratamiento funcione"

Compartir







Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi que disputarán Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club este domingo, a partir de las 18.30 horas en La Cartuja. El conjunto verdiblanco afronta la posibilidad de encadenar por primera vez en su historia tres triunfos consecutivos ante el eterno rival. Más allá de eso, ganar supondría afianzar la quinta plaza y seguir mirando hacia arriba, sin olvidar que esa posición podría brindar un boleto para la próxima edición de la Champions. Argumentos más que suficientes como para salir a por todas. El técnico lo sabe. Tienen la responsabilidad de hacerlo como local.

En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Pellegrini podría ser el primero en ganar tres derbis seguidos: "Toda esa parte individual siempre la dejo de lado, me interesa más la parte colectiva. Lo importante es ganar el derbi por la alegría de la gente, por sumar tres puntos más y lo importante que es para la temporada. El resto no es lo trascendental si yo gano o no. Lo importante es jugar bien y sumar tres puntos".

¿Espera que el árbitro sea protagonista? "No. Espero que no. Todos los derbis son muy difíciles de arbitrar, por más que se quiera el fútbol es pasional, no racional. Nadie se da cuenta si tiene o no razón. Es un árbitro de experiencia, yo creo que si uno empieza a descalificar a los árbitros antes de los partidos para prevenir luego el ganar no tiene mérito ninguno, porque quiere decir que estaba cuestionado. Es un árbitro de experiencia y no tengo ningún reparo en quién sea el árbitro".

Cómo están el Cucho, Bellerín y Junior: "Cucho tuvo que hacer más minutos de lo esperado la semana pasada. Ha tenido una semana más de trabajo y está en condiciones de jugar 90 minutos, también Bakambu anda en un buen momento y tenemos cubierta por ahora esa posición. El resto de los jugadores han tenido menos rotaciones, porque ha habido una semana de descanso, pero le ha servido a Junior y Bellerín para ponerse a punto. En cualquier momento van a reaparecer".

Qué debilidades tiene el Sevilla: "Contra todos los rivales intentamos preparar el partido de la mejor manera posible. Primero mejorando lo nuestro y luego analizando las características del rival. El día del partido, especialmente en los derbis, la tensión, la exigencia o la presión a veces lleva a cometer errores. Mentalmente hay que estar preparado para no caer en provocaciones o exceso de agresividad para no llevar el partido a otro sitio que no sea lo deportivo. Vamos a salir a jugar como hemos intentado hacerlo siempre, ojalá que mañana hagamos un buen partido porque es la mejor manera de ganar, con rendimientos individuales altos".

Cómo gestionan las emociones: "Hemos trabajado la parte técnica, táctica y física y los dos últimos días trabajamos la parte emocional. Eso, con la presión que conlleva, también es muy importante. Los jugadores son conscientes de que tenemos que ir a jugar, somos locales, con nuestro público, y tenemos que ir a buscar los tres puntos desde el principio".

La plantilla está concienciada: "Nadie puede no tener ganas de vencer ni ser consciente de lo que nos estamos jugando. Es un partido especial. Están todos los jugadores muy motivados, cada cierto tiempo hacemos comidas, hace cuatro semanas también nos juntamos. El de ayer fue especial para la hinchada, los jugadores y la directiva y estoy convencido de que van a entregar el 100%".

Europa como hábitat natural: "Muy orgulloso de haber llegado a esta institución y haber hecho las campañas que hemos hecho. Pero no creo que sea cosa mía, es cosa de parte del plantel y de la institución. Quizás cuando comenzamos no era el objetivo llegar a Europa, el mío sí, desde que llegué dije que veníamos a intentar subir al club a un nivel superior. Por suerte se ha logrado, pero seguimos con la misma ambición de seguir aspirando a más".

¿Pellegrini también se pone nervioso? "En todas partes hay distintos momentos. En la sala de prensa hay muchas cosas que no es bueno comentarlas ni sacarlas al exterior. Por supuesto que hay momentos en los que uno habla con los jugadores para tranquilizar y hay momentos que uno debe agitar a la gente. Son distintas situaciones que uno trata de llevar de la mejor manera".

Un ídolo del beticismo: "Un gran orgullo. No soy una persona que busca la parte individual. Por supuesto que el cariño que me tiene la gente, las banderas y los récords que se han logrado es un gran orgullo, mucho más cuando uno tiene el respaldo de una gran institución. En mi carrera por suerte lo he podido hacer en otros clubes, en San Lorenzo, Málaga o Villarreal, pero sin lugar a duda que estos seis años van a ser inolvidables".

Qué retos sigue teniendo: "Cuando llegué al Betis el equipo venía de salir el diez o el quince. Nadie aspiraba a creer que se podía llegar a Europa. Yo siempre intenté ser exigente conmigo mismo y eso intento transmitirlo a la gente. Falta todo, porque no se vive de los recuerdos. El presente es un derbi, intentaremos ganarlo y luego iremos al partido siguiente. Para mí se puede aspirar a muchísimo en el futuro".

Un sueño la Champions: "Sueño personal mío no, porque he tenido fortuna de jugarla con Villarreal, City, Madrid o Málaga. Sí que sería una alegría gigante para la gente, a través de tener alegrías durante el campeonato. Por supuesto que sería un paso gigantesco para este club. Mientras yo esté aquí vamos a seguir intentando lograrlo".