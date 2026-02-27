María Trigo Sevilla, 27 FEB 2026 - 15:54h.

El exjugador del Betis sigue marcando golazos

El Betis toca la fibra de su afición con Fekir

Compartir







En la ciudad de Sevilla hay varios momentos marcados en rojo en el calendario. Si nos ceñimos al de eventos deportivos, nada como el derbi sevillano. Los partidos en los que Real Betis y Sevilla FC se ven las caras paralizan todo y tanto días antes como días después. Este domingo ambos equipos se ven las caras en el estadio de La Cartuja y las casualidades han vuelto a darse cita.

Hace unos días recordamos como Gordillo y Antony cumplían años el mismo día. Ahora, el recordatorio viene de un exjugador del Betis al que muchos añoran por los buenos ratos que les ha hecho pasar y clave en uno de los derbis más especiales y recordados de los últimos años: Nabil Fekir.

El centrocampista francés se fue del Betis para jugar en el Al-Jazira y, curiosamente, en las últimas horas ha sido el gran protagonista de su equipo al marcar dos goles y tras sacar un córner que remató un compañero y también acabó en gol. Aunque para saque de esquina, pensarán los béticos, el que sacó para que la pelota se colara de forma directa en la red en el derbi de una Copa del Rey que terminaría ganando el equipo de Manuel Pellegrini.

PUEDE INTERESARTE Así sería el camino del Betis hasta la final de Europa League y qué rivales evitaría

Los goles de Fekir

El Al-Jazira ganó 5-0 al Sharjah FC. El primer tanto de Fekir llegó de penalti en el minuto 28. Justo unos minutos después, en el 31, marcó su segundo tanto del partido, que fue un golazo.

PUEDE INTERESARTE La especial conexión de Antony y Abde a horas del derbi ante el Sevilla

Con este triunfo, el equipo de Fekir suma tres triunfos consecutivos y es el cuarto clasificado con 31 puntos, aunque aún hay rivales que tienen que disputar el encuentro de esta jornada. El líder de su liga (UEA PRO League) es el Shabab Al-Ahli con 42 puntos.