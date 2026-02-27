La especial conexión de Antony y Abde a horas del derbi ante el Sevilla

Álvaro Borrego 27 FEB 2026 - 12:23h.

Entre los dos suman 19 goles y 15 asistencias, y serán claves para ganar el derbi

Cucho Hernández desgrana la difícil lesión de Antony: "Espero que el tratamiento funcione"

Compartir







El Real Betis ha completado la última sesión de entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, dado que este sábado hará lo propio en La Cartuja, a puertas abiertas, en lo que será la antesala del gran derbi contra el Sevilla FC. Una cita trascendental para los intereses del conjunto que dirige Manuel Pellegrini, consciente de la importancia de consolidar una quinta plaza que podría incluso dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Todavía sin Isco Alarcón, Amrabat ni Lo Celso, los máximos argumentos verdiblancos pasan por el acierto de Ez Abde y Antony, posiblemente -con permiso de Cucho o Fornals- los futbolistas en mejor estado de forma actual.

Antony es el máximo goleador del equipo (10) y también el mejor asistente (9). Igualmente brillantes son los números de Ez Abde, quien a pesar de perderse más de un mes de competición por la Copa África atesora nueve dianas y seis asistencias. Con un estilo ciertamente distinto al de años anteriores, el Real Betis ha sabido explotar este año sus virtudes desde los costados, contando con dos de los extremos más en formas de la competición, superando incluso en algunas estadísticas a jugadores como Vinicius Junior, Raphinha o Rodrygo.

Los dos jugadores se entienden a las mil maravillas. Se buscan y se compenetran sobre el campo, como reflejan las celebraciones cada vez que llega algún gol. Sin lugar a dudas serán dos de las grandes esperanzas del aficionado bético para este derbi y ambos lo saben. Antony y Ez Abde se han mostrado inseparables en la penúltima sesión de la semana, compartiendo bromas y confidencias, tal y como se puede ver en el vídeo.

Seguramente uno de los más deseosos de ese gran día sea Antony, que se perdió el derbi de ida por sanción. Y ahora buscará aprovechar la ocasión: "Por muchas ganas que tenga, también tengo que tener equilibrio y estar tranquilo. Tengo ganas de pedir el balón, encarar y hacer lo que yo sé. Me imagino ganando y marcando un gol".

El vestuario arropa a Antony

El brasileño se ha convertido en todo un ejemplo de sacrificio. Lleva dos meses arrastrando una lesión en el pubis que le impide jugar en plenitud de condiciones. Algo que se valora y mucho en el vestuario, rendido por la capacidad de sufrimiento del jugador. Sobre ello habló Cucho Hernández en su entrevista en ElDesmarque. El colombiano desgranó las penurias que está pasando Antony con ese dolor y mostró su deseo por que pronto desaparezcan esas molestias.

"Me quito el sombrero con Antony. Incluso cuando juegas con dolor y sabiendo que no estás al cien por cien es difícil. Yo lo he vivido y sé lo que está viviendo. Hacer lo que hace él, siempre asistir, marcar y ser importante, es de jugador top mundial. Y él lo es. Por eso está aquí y vale lo que vale. Lo demuestra en cada partido. Estamos muy agradecidos con él por el esfuerzo que hace cada día y por poder estar. Significa mucho para nosotros y espero que el tratamiento funcione y pronto pueda dejar de sentir dolor", argumentaba el delantero.