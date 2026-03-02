Rubén Uría detalla el interés del Atlético de Panichelli y avisa con el próximo mercado

Celia Pérez 02 MAR 2026 - 15:36h.

El plan del Atlético con Pablo Barrios y su posible 'convocatoria de emergencia'

Aún queda mucho para que dar el pistoletazo de salida al próximo mercado de fichajes, pero es inevitable que no sean pocos los nombres que rondan la órbita del Atlético de Madrid. Así como todos los ojos se posan en la posible salida de Antoine Griezmann, también los posibles fichajes que pueden llegar a las órdenes del Cholo Simeone tiene su cabida. Precisamente sobre candidatos como Ederson y Panichelli ha hablado Rubén Uría en ElDesmarket este lunes.

"El Atlético de Madrid sigue trabajando par intentar conseguir el fichaje de Ederson, de la Atalanta, pero ojo, sin locuras. El Atlético e Madrid sabe perfectamente que al jugador le interesa, que quiere venir, que quiere llegar, pero el Atlético de Madrid no va a pagar, ni mucho menos, lo que está pidiendo la Atalanta. Ahora es la Atalanta la que tiene el problema. Ahora es el Atlético de Madrid el que no tiene ninguna prisa. Es un jugador que sigue estando en los plantes del Atlético", empezó explicando sobre el brasileño.

Además de Ederson, Uría también reconoce el interés rojiblanco en Panichelli, aunque sin vital. "Panichelli, que estuvo en el Mirandés, que ahora esta en el Estrasburgo. Es verdad que un jugador que le interesa al Atlético de Madrid, pero que no es un objetivo primordial ni prioritario. Es un objetivo mas que tiene en lista", apuntó.

Rubén Uría avisa con el próximo mercado de fichajes

Por último, Rubén Uría presagia un mercado bastante movido en las oficinas rojiblancas, con objetivos de enjundia en la agenda. "Sí te puedo decir que tiene una lista bastante amplia de grandes jugadores. Ojo al verano. Yo creo que el Atlético va a moverse bastante. Te diría que va a hacer una inversión importante también para el próximo verano. No sé si más o menos que este, pero una inversión importante", apuntó.