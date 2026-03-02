Luis de la Fuente se pronuncia por la sede de la Finalissima

Celia Pérez 02 MAR 2026 - 15:35h.

Por la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán

La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían disputar la selección española y la argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27, se mantiene en vilo. Tras la segunda jornada de la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ha implicado a buena parte de los países de esta zona de Oriente Medio, el mundo del deporte sigue muy pendiente de todo lo que ocurre con buena parte de deportistas y competiciones implicadas.

Por ello, y sin saber aún la duración del conflicto, la RFEF ya trabaja en buscar soluciones a esa cita que tiene lugar a finales de mes. El propio Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha reconocido en RNE que el organismo busca soluciones si se sigue dilatando en el tiempo.

"Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es obviamente que como sociedad que se parara el conflicto, pero ya una vez que está inmerso en él y no se sabe lo que se va a dilatar, se está tratando de buscar una solución", destacó.

"La solución sería yendo, mientras no se pueda ir allí, buscar otra sede si es que es posible. Yo entiendo que sí, creo que es un poco por donde va la negociación de la gente que está trabajando a todos los niveles", añadió.

De momento, la UEFA, la Conmebol y la FIFA, siguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos de este conflicto bélico y los contactos son y serán permanentes para, de acuerdo con las autoridades gubernamentales cataríes, tomar una decisión al respecto. De momento, no ha habido manifestaciones públicas oficiales de dichos organismos ni de las federaciones española y argentina, que, como el mundo, aguardan una solución. Este lunes se intensificarán los contactos y las reuniones para tratar de buscar alternativas.