Jorge Morán 02 MAR 2026 - 11:46h.

Israel y Estados Unidos han atacado a Irán

El ataque de Israel y EEUU a Irán deja al junior del Valencia Basket retenido en Dubai: "Estamos todos bien"

Compartir







El mundo tiene sus ojos puestos en Irán. El comienzo del conflicto bélico del país contra Israel y, indirectamente, contra Estados Unidos, ha puesto en jaque al mundo del deporte, que ya está teniendo consecuencias muy graves.

El bombardeo de varios edificios en Qatar ha provocado que el país haya cancelado cualquier tipo de competición deportiva. Sin ir más lejos, la liga ya ha sido detenida e incluso la Finalissima entre España y Argentina deberá buscar un nuevo escenario en dónde disputarse.

Iran y las consecuencias del conflicto bélico

La UEFA y la Conmebol ya trabajan en buscar un nuevo destino para disputar el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América. Un encuentro que se iba a disputar el próximo 27 de marzo en Qatar, en dónde se ha paralizado todo el deporte.

Pero no es la única consecuencia que hay por ahora. La Fórmula 1 también se encuentra a la espera de saber si se puede disputar la carrera de este fin de semana en Australia. El equipo de Ferrari se encuentra atascado en Doha, de dónde no pueden salir, lo que hace imposible su presencia en el circuito del continente oceánico.

Además, la selección de Irán de fútbol ya ha informado que no estarán en el Mundial de este próximo verano. Los iraníes tenían tres encuentros de fase de grupos en Estados Unidos, pero el conflicto entre ambos obliga a que tomen esta drástica decisión por el temor existente al pisar suelo estadounidense.

La odisea de los españoles en Irán

El conflicto bélico en el país ha pillado por sorpresa a algunos deportistas españoles. Uno de ellos es Munir El Hadadi, quién ya está en España y no ha dudado en relatar el miedo que ha pasado. "Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar", comenzó relatando. "El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España. Gracias a todos por el cariño", desveló.

Un viaje en avión que Munir no puedo realizar, pero si el portero Adán, quién se lo contó a RNE. "A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad", explicó.

Otro que tuvo que salir en coche del país fue Iván Sánchez. "Nos enteramos de todo lo ocurrido (con el bombardeo israelí sobre Irán) porque teníamos un vuelo a Dubái el sábado, porque jugamos el viernes en Teherán y teníamos libre hasta el martes e íbamos a Dubái. Justamente en ese vuelo coincidí con Munir, estábamos en el vuelo tranquilos ya, hablando y a los 10 minutos nos bajaron del vuelo y nos dijeron que teníamos que abandonar el avión porque habían cerrado el espacio aéreo", desveló el ex del Valladolid.

Mientras estos futbolistas sí han logrado salir del país, el equipo juvenil del Valencia sigue atascado en Qatar, en dónde el tráfico aéreo permanece totalmente cerrado. Una situación que tiene en vilo a todo el deporte, quién ha tenido que parar por todo un nuevo conflicto bélico en el mundo.