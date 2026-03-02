Quique Sánchez Flores como sustituto del Chacho Coudet si se marcha a River Plate

Celia Pérez 02 MAR 2026 - 12:30h.

El Alavés se mueve en busca de un entrenador para el primer equipo

Coudet echa balones fuera con su fichaje por River Plate y se queja del arbitraje: "Venía con una mochila pesada"

A pesar de que el Chacho Coudet ya dejó claro su postura y ahora se mantiene al margen, los rumores no cesan alrededor de su futuro y su posible llegada a River Plate. La salida de Marcelo Gallardo ha provocado que buena parte de los focos se pongan en el que será su sustituto y ahí uno de los nombres que han aparecido en escena es el del Chacho Coudet, ahora entrador del Deportivo Alavés. En el club babazorro casi lo dan por perdido y se han puesto manos a la obra para tratar de encontrar su sustituto.

Según cuenta El Correo, la dirección deportiva del Alavés ha intensificado este fin de semana la búsqueda de un nuevo entrenador que coja las riendas del primer equipo una vez se marche el Chacho Coudet. Con varios nombres sondeados, en estos momentos el principal favorito para convertirse en entrenador albiazul es Quique Sánchez Flores.

Existe una buena sintonía entre los agentes el técnico y el club babazorro, que llevan varios días de conversaciones para tratar de cerrar un contrato que aún le falta por pulir algunos detalles. Eso sí, antes de todo eso el club también debe dar luz verde a la rescisión de contrato de Coudet, algo que por el momento no se ha llevado a cabo.

Coudet niega contactos con River Plate

El argentino remarcó que está “al margen de todo el ruido que se ha armado” respecto al supuesto interés del conjunto de su país. “Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

De hecho, aclaró que no ha hablado de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club "porque no se ha dado". "No se habla sobre cosas que no suceden", remarcó.

"A lo mejor para ustedes este ruido es demasiado fuerte, pero para mí, que conozco la institución, es algo natural", señaló el argentino ante los medios de comunicación