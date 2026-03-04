Lamine Yamal y su imagen nada más acabar el partido de la que todo el mundo habla

Saray Calzada 04 MAR 2026 - 09:46h.

Hansi Flick buscará respuestas al gran problema del Barcelona: "Hay que hablar"

El FC Barcelona no pudo culminar la remontada. El equipo de Hansi Flick hizo un buen partido, pero no los goles suficientes para darle la vuelta al marcador de la ida. Lamine Yamal completó un gran partido y generó mucho en el ataque para su equipo, pero no pudo ver portería. Al final del encuentro se vio una imagen de la que se está hablando mucho en redes sociales.

Todos los jugadores se quedaron en el césped. Algunos agotados tras el esfuerzo y otros se dispusieron a acercarse a la grada para agradecer el gran apoyo que les habían brindado durante todo el partido. El que no se quedó en ninguno de los supuestos fue Lamine Yamal. El '10' del Barça nada más pitar el colegiado encaró el túnel de vestuarios con una cara en la que se podía ver perfectamente el descontento con la eliminación.

Lamine Yamal, partidazo sin premio

Lamine Yamal hizo un gran partido y saben que se quedaron a nada de conseguir al menos empatar la eliminatoria. Su cara quizás se deba a la frustración de dejarlo todo en el campo y no poder completar la gesta. Hansi Flick terminó contento con la actuación de todos a pesar de no conseguir pasar a la final.

"Hemos sido valientes y estoy orgulloso. Ha sido un partido espectacular. Nos ha faltado un gol, pero hemos jugado muy muy bien. Cuando ves a Bernal, Cubarsí, Gerard... gente joven a este nivel... lo han dado todo por este club. Eso sí, estamos decepcionados porque no ha llegado este cuarto gol". "Hemos tenido ocasiones. Todo el mundo estaba convencido de cómo jugar. Todos han estado fantásticos. Bernal ha marcado dos goles, Cubarsí también ha estado increíble. Es la mentalidad que quería. Pueden ser de los mejores del mundo. Me gusta mucho ver a los jugadores".