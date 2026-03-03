Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 23:54h.

Uno por uno del Barcelona ante el Atlético: un borrón entre buenas notas sin premio final

BarcelonaHansi Flick atendió a los medios de comunicación presentes en la sala de prensa del Camp Nou tras la amarga victoria ante el Atlético de Madrid. El FC Barcelona nadó para ahogarse finalmente en la orilla con un insuficiente 3-0 que les apeaba de la Copa del Rey. Pese a la frustración, el técnico germano puso en valor el esfuerzo de los suyos y habló de nombres propios.

En su primer análisis, Hansi Flick apostó por un cambio de chip a partir del próximo encuentro. El entrenador destacó el gran encuentro realizado por sus pupilos, pero sin tiempo para lamentarse, ya mira a las otras dos competiciones: "Estoy muy orgulloso del equipo, lo ha dado todo y seguramente ha sido el mejor partido de los chicos en lo que llevamos de temporada. A partir de ahora, tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en LALIGA EA Sports y en la Champions".

Las palabras de Hansi Flick en el FC Barcelona

La enfermería. "Tenemos dos lesiones más y no estoy contento. Hay que hablar. Porque con Frenkie tenemos a tres. Hay que hablar con el equipo médico, con el staff para evitar que en una semana se lesionen tres futbolistas".

Pau Cubarsí. "Pau Cubarsí es uno de los mejores defensas del mundo, lo que mostró hoy ha sido asombroso. Es un talento increíble y tiene un futuro fantástico".

Un aprendizaje. "Que nos sirva esta eliminatoria para las eliminatorias que nos quedan de Champions.".

El estilo no se negocia. "Fue un partido lleno de ocasiones, pero tenemos que aceptarlo. Todos estamos convencidos de nuestro estilo de juego. Hoy estuvimos fantásticos".

A por las otras competiciones, pero paso a paso. "Vamos paso a paso. Aún queda mucho camino por recorrer antes de LaLiga y la Champions. El Newcastle es un rival formidable. Me estoy centrando en mi recuperación y en el partido contra el Bilbao".