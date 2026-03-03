Ángel Cotán 03 MAR 2026 - 19:34h.

La afición, a tope con los pupilos de Hansi Flick

BarcelonaUna auténtica locura. La afición del FC Barcelona, pese al abultado marcador de la ida en el Metropolitano, ha demostrado que cree en la remontada. En las horas previas al encuentro de vuelta en el Camp Nou, la hinchada blaugrana ha protagonizado un recibimiento al autobús que ha tenido de todo. Desde un mar de bengalas a cánticos con el único objetivo de motivar y guiar a los suyos.

El manido "sí se puede" resonó en los aledaños del Camp Nou, así como algunos insultos a la afición colchonera, madridista e incluso perica. Eso sí, cuando el autobús del Barcelona comenzó a divisarse, todos los presentes empujaron para tratar de anotar 'el primer gol del partido'.

El loco recibimiento al autobús del Barcelona ante el Atlético

Como se puede apreciar en el vídeo de la parte superior de esta noticia, los aficionados azulgranas recibieron al autobús de su equipo por todo lo alto. Tras una larga espera, y un amplio recital de cánticos, los seguidores mostraron su confianza en un equipo que deberá remontar un resultado muy adverso y que invita a la épica.

Además, varios puntos de la ciudad de Barcelona han amanecido este martes con pancartas en las que se recuerdan remontadas históricas del primer equipo del Barça, que esta noche intentará dar la vuelta a la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid tras el 4-0 de la ida.

La acción, reivindicada en las redes sociales por el grupo de animación Penya Barcelonista Nostra Ensenya, rememora eliminatorias históricas que el conjunto azulgrana fue capaz de remontar: Ipswich (1977), Anderlecht (1978), Goteborg (1986), Atlético de Madrid (1997) y París (2017). En otro punto de la ciudad, también ha aparecido una pancarta con el lema "At. Madrid '26", en alusión al encuentro que se disputará este mismo martes en el Spotify Camp Nou.