El Barça tiene más probabilidades de remontar al Atlético que en el 6-1 al PSG

El FC Barcelona afronta este martes 3 de marzo la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con la esperanza de obrar la machada y remontar al Atlético de Madrid el 4-0 que los culés encajaron en el Metropolitano. Una hazaña compleja, pero factible. Lo demuestra la matemática. Los culés tienen una ventana real de oportunidades que ronda el 14% de probabilidades de pasar a la siguiente fase, según un trabajo estadístico elaborado por Betfair y basado en las opciones probabilísticas de sus propias cuotas. Dicho de otra forma, según este análisis matemático, el Barça tiene posibilidades para pasar. Los números gritan “Sí se puede”.

Números para la esperanza del Barcelona

El análisis elaborado por Betfair se basa en las probabilidades que conceden sus cuotas, números basados en complejas fórmulas matemáticas que mezclan estadística, estados de forma, recorridos históricos recientes e incluso la influencia de jugar fuera o dentro de casa. Bajo ese análisis, si agregamos los escenarios relevantes la realidad es que hay una base sólida para la fe. Los marcadores más propicios dibujan una variabilidad estadística optimista que, traducido a opciones reales, señalan que el Barça tiene una ventana real del 14,3% de probabilidades implícitas de pasar.

Esto, en matemática, se interpreta como una opción de baja probabilidad, pero recurrente. Es decir, en 1 de cada 7 escenarios deportivos diferentes, el FC Barcelona se clasificaría para la final. Es cierto que el Atlético sigue siendo muy favorito (lógicamente), pero la conjunción de ingredientes matemáticos y competitivos dan alas a un Barça que ya ha logrado en ocasiones anteriores machadas similares con perspectivas previas más oscuras. No sería un milagro que el FC Barcelona repitiera gesta, como sucedió hace no tanto frente al PSG en Champions. Entonces le daban incluso menos opciones.

Remontar ante el Atlético de Madrid, más factible que la remontada del PSG

El contexto actual se trata es relativamente optimista que es incluso más propicio que la última gran remontada que recuerda el barcelonismo, cuando en 2017, los culés superaron también un 4-0 encajado ante el PSG en París y acabaron ganando por 6-1 para acceder a cuartos de final de la Champions League. En aquel caso, los pronósticos de Betfair daban a los culés apenas un 11% real de probabilidades de clasificarse. Es un 14% relativo menos que las actuales. Dicho de otra forma, entonces la remontada se daba en 1 de cada 8 escenarios. Ahora hay más opciones de acertar a que el Barça pasa que entonces.

El de 2017 era un vaticinio más pesimista porque, entonces, los goles fuera de casa valían doble y daban al PSG más opciones. De hecho, Di María vio puerta en el Camp Nou, lo que obligó al Barça a marcar cinco tantos más para clasificarse. De haber ganado por cuatro goles de diferencia, no le habría servido para forzar prórroga y penaltis, al contrario de lo que ocurriría en un paralelismo al aplicado en este partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Es decir, que, si el Atlético marcara, el 5-1 sí daría al Barça la prórroga, porque actualmente todos los goles valen igual, se marquen dentro o fuera de casa.

Estos datos resumen las opciones para este encuentro en comparación con el de 2017:

· Barça se clasifica (actual): 14,3% (aproximadamente 1 de cada 7)

· Barça se clasificaba vs PSG 2017: 12,5% (aproximadamente 1 de cada 8)

· Hoy es cerca de un 14% más probable que entonces (+1,8 puntos porcentuales)

· Probabilidad de victoria del Barça en el partido ante el Atlético: 68,5%

A todo este arsenal de optimismo matemático que aporta Betfair hay que añadir el deportivo, con un FC Barcelona que viene de ganar al Villarreal por 4-1 con hat-trick de Lamine Yamal. El joven extremo culé está en un gran momento de forma y amenaza con liderar una remontada que, de consumarse, añadiría una nueva noche de gloria al Camp Nou, escenario que ya ha visto alguna que otra gesta culé. Soñar es factible. Sí se puede.