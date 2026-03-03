Jorge Morán 03 MAR 2026 - 06:59h.

Señalaron los problemas de un Real Madrid en crisis

Tangana final en el Bernabéu con Nyom buscando a Vinicius tras la victoria del Getafe

La situación del Real Madrid es insostenible. Los de Álvaro Arbeloa no levantan cabeza y ayer volvieron a caer, esta vez en el Bernabéu, y ante un Getafe que demostró ser muy superior en todo momento. Una derrota que les aleja del Barcelona y que ha generado un hartazgo común entre todos los aficionados.

A la salida del Bernabéu, muchos fueron los que no dudaron en criticar a los suyos. No sólo a los jugadores, con una clara falta de nivel, sino también a Arbeloa o incluso al presidente, al que se le señala por la mala gestión deportiva de la plantilla. Un hartazgo que también ha llegado a la mesa de ElDesmarque Madrugada, con Tote y Raúl Varela hablando del 'peor Madrid' que han visto nunca.

Tote y la falta de nivel en la plantilla del Real Madrid

"Hace un momento me has dicho que es el peor Real Madrid que has visto en tu vida", le preguntaba Ricardo Reyes al ex jugador. "Desde que tengo uso de razón, y voy a hacer 48 años, nunca he visto a un Real Madrid con tan poco talento en mi vida", dijo de manera contundente, poniendo el foco en una plantilla cada vez más cuestionada.

"He visto a un Real Madrid que ha tenido problemas en ligas, que ha podido perder partidos, pero con jugadores de nivel Real Madrid", aseguró. Tote quiso matizar sus palabras y sacando a Courtois o Mbappé, aseguró que no hay nivel en el equipo. "Me cuesta mucho creer que en una plantilla de veintipico hombres haya tan poca calidad", comentó.

Pese a la situación, Tote no quiere perder la esperanza y aseguró que todavía confía en 'alguno de los jóvenes'. "Hay gente muy joven que me imagino que irán progresando, como por ejemplo Huijsen que yo no estoy de acuerdo que se le pite, pero hay gente que tiene que evolucionar porque son muy críos y todo tiene un proceso", opinó. En cambio, no dudó en señalar a los más experimentados. "Hay otros jugadores contrastados y con experiencia que parecen que no tienen nivel Real Madrid", criticó.

La falta de estrellas en el Real Madrid

Unas declaraciones a las que se sumó Raúl Varela con una opinión que lleva teniendo desde hace ya varios meses. "No me gusta el yo ya lo dije pero hay un vídeo en la tercera o cuarta jornada que dije que el Madrid no tiene cracks", aseguró.

El periodista además apuntó que esta situación no se debe a 'una cuestión técnica', sino a la 'falta de liderazgo y de personalidad'. "El mejor defensa del Madrid el año pasado era el cuarto central del Castilla, es el único jugador que de verdad dices que con sus limitaciones técnicas y tácticas y demás, es el único que dices que no le pesa la camiseta", dijo sobe Raúl Asencio.

"En este equipo Luis Milla sería capitán general. A Lucas Vázquez se le echa en falta, Luka Modric jugaría todos los partidos", zanjó el periodista en ElDesmarque Madrugada.