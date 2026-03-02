Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid

Uno por uno del Real Madrid ante el Getafe: una única excepción en una lluvia de suspensos

Once blanco ante el Getafe en el Bernabéu
El once blanco ante el Getafe. Real Madrid
Compartir

MadridUn petardazo. El Real Madrid cayó derrotado este lunes en un pobre encuentro a nivel colectivo. Un golazo y un gran sacrificio defensivo le bastó al Getafe para superar a un equipo blanco muy falto de ideas. Álvaro Arbeloa apostó por Thiago Pitarch, el chico respondió y el técnico acabó recibiendo pitos por sustituirle. Por su parte, los activos llamados a ser determinantes en este tipo de encuentros... no aparecieron.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Real Madrid ante el Getafe CF y ponemos nota a su partido.

Thibaut Courtois (4,5): Solo pudo aplaudir en el tanto de Satriano. No tuvo que intervenir mucho más.

Alexander-Arnold (3,5): Evitó en el área chica lo que pudo ser el 0-1 en el minuto diez de partido. Nula proyección en ataque.

A. Rüdiger (3,5): Muy excitado por momentos y jugándose incluso la expulsión. El golazo de Martín Satriano comienza en un mal despeje suyo. Rozó el empate a la salida de un córner.

PUEDE INTERESARTE

David Alaba (3): Testigo directo del 0-1. El delantero azulón enganchó una volea increíble en su cara. No está para jugar de titular en el Real Madrid.

Álvaro Carreras (3,5): Muy poco peso en el partido.

A. Tchouaméni (4): Apagó algún que otro fuego en defensa, pero también llegó tarde en varias ocasiones en la primera mitad.

Arda Güler (4,5): Acciones técnicas de mucho nivel... pero que rara vez acabaron en buen puerto.

Fede Valverde (5): Se fue soltando en la segunda mitad y mejoró su nota final. Lo intentó sin premio.

Thiago Pitarch (6): Sobrado de ganas y personalidad. Era el futbolista que más la pedía cuando más dudas tenían los de Arbeloa. El Bernabéu pitó su salida del campo en clara desaprobación al técnico.

Gonzalo García (4): Disfrutó de una tímida ocasión en la primera mitad y poco más. Muchos errores con balón esta noche.

Vinicius (4,5): David Soria le sacó un pie espectacular para negarle el gol. Juan Iglesias le secó por momentos, pero tras la reanudación fue a más con un ritmo mucho más alto. Eso sí, sin acierto. Se le debe exigir más.

PUEDE INTERESARTE
Thiago Pitarch ante el Getafe
Thiago Pitarch ante el Getafe. LALIGA

Los cambios de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Dani Carvajal (4): Tiró de oficio para resolver situaciones comprometidas en defensa. No está aún.

Dean Huijsen (3,5): Permitió adelantar las líneas de su equipo para hundir al Getafe, aunque midió mal en una acción por la que vio cartulina. Y se perderá el próximo partido.

PUEDE INTERESARTE

Rodrygo (4): Casi caza un balón llovido en el área nada más salir. No mejoró el ataque blanco.

Mastantuono (2): Puso varios balones que generaron peligro en la portería defendida por David Soria, pero también perdió balones incomprensibles. Acabó expulsado por protestar.

Brahim Díaz (Sin calificar): Pocos minutos en el verde.

Temas