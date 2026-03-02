Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 23:04h.

Thiago Pitarch fue la excepción de los blancos

Alineaciones confirmadas de Real Madrid y Getafe en la jornada 26 de LALIGA

MadridUn petardazo. El Real Madrid cayó derrotado este lunes en un pobre encuentro a nivel colectivo. Un golazo y un gran sacrificio defensivo le bastó al Getafe para superar a un equipo blanco muy falto de ideas. Álvaro Arbeloa apostó por Thiago Pitarch, el chico respondió y el técnico acabó recibiendo pitos por sustituirle. Por su parte, los activos llamados a ser determinantes en este tipo de encuentros... no aparecieron.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Real Madrid ante el Getafe CF y ponemos nota a su partido.

Thibaut Courtois (4,5): Solo pudo aplaudir en el tanto de Satriano. No tuvo que intervenir mucho más.

Alexander-Arnold (3,5): Evitó en el área chica lo que pudo ser el 0-1 en el minuto diez de partido. Nula proyección en ataque.

A. Rüdiger (3,5): Muy excitado por momentos y jugándose incluso la expulsión. El golazo de Martín Satriano comienza en un mal despeje suyo. Rozó el empate a la salida de un córner.

David Alaba (3): Testigo directo del 0-1. El delantero azulón enganchó una volea increíble en su cara. No está para jugar de titular en el Real Madrid.

Álvaro Carreras (3,5): Muy poco peso en el partido.

A. Tchouaméni (4): Apagó algún que otro fuego en defensa, pero también llegó tarde en varias ocasiones en la primera mitad.

Arda Güler (4,5): Acciones técnicas de mucho nivel... pero que rara vez acabaron en buen puerto.

Fede Valverde (5): Se fue soltando en la segunda mitad y mejoró su nota final. Lo intentó sin premio.

Thiago Pitarch (6): Sobrado de ganas y personalidad. Era el futbolista que más la pedía cuando más dudas tenían los de Arbeloa. El Bernabéu pitó su salida del campo en clara desaprobación al técnico.

Gonzalo García (4): Disfrutó de una tímida ocasión en la primera mitad y poco más. Muchos errores con balón esta noche.

Vinicius (4,5): David Soria le sacó un pie espectacular para negarle el gol. Juan Iglesias le secó por momentos, pero tras la reanudación fue a más con un ritmo mucho más alto. Eso sí, sin acierto. Se le debe exigir más.

Los cambios de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Dani Carvajal (4): Tiró de oficio para resolver situaciones comprometidas en defensa. No está aún.

Dean Huijsen (3,5): Permitió adelantar las líneas de su equipo para hundir al Getafe, aunque midió mal en una acción por la que vio cartulina. Y se perderá el próximo partido.

Rodrygo (4): Casi caza un balón llovido en el área nada más salir. No mejoró el ataque blanco.

Mastantuono (2): Puso varios balones que generaron peligro en la portería defendida por David Soria, pero también perdió balones incomprensibles. Acabó expulsado por protestar.

Brahim Díaz (Sin calificar): Pocos minutos en el verde.