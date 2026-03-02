Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 19:14h.

El club blanco informa del tratamiento a seguir

Las decisiones de Kylian Mbappé por su lesión: consulta externa, un descontento concreto y postura del Madrid

Compartir







MadridEl Real Madrid acaba con el secretismo. Este lunes, en la previa del duelo de LALIGA EA Sports ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, el club blanco ha compartido con sus aficionados el alcance de la lesión de Kylian Mbappé. El delantero, estudiado por especialistas franceses, padece unas dolencias en la rodilla izquierda.

A través del siguiente comunicado oficial, el Real Madrid anunció cuál es la lesión que padece Kylian Mbappé: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

PUEDE INTERESARTE Acusan al Barcelona de copiar al Real Madrid con sus mensajes de remontada

El Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico. Esto ocurrió con permiso del club blanco, que siempre ha priorizado la recuperación al cien por cien del jugador.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid ya piensa en una cesión para Mastantuono de cara a la temporada que viene

Ahora, conocido el diagnóstico, Mbappé afronta un proceso de recuperación en el que no será necesario afrontar cualquier tipo de intervención. El delantero galo seguirá un tratamiento conservador, aunque su presencia para el encuentro de ida de octavos de final ante el Manchester City aún sigue en el aire.

El máximo realizador del Madrid en el presente curso, según pudo conocer ElDesmarque, estaba descontento con los Servicios Médicos del club. Tras este segundo diagnóstico realizado por especialistas franceses, y que coincide con el emitido por el propio club inicialmente, el ariete buscará regresar con la mayor celeridad posible. El tramo más importante de la temporada está a la vuelta de la esquina y la estrella merengue quiere estar sobre el verde.