03 MAR 2026 - 07:31h.

El técnico no ha mejorado al equipo en los meses que lleva en el cargo

Álvaro Arbeloa responde a la plantilla, al Getafe y al 'tirar' LALIGA en el Madrid: "Podemos recortarla"

En una noche negra en el Bernabéu, hay muchos señalados en el Real Madrid. El nivel de los jugadores, la gestión deportiva de Florentino Pérez o las capacidades de Álvaro Arbeloa, son algunas de las cuestiones que más preocupan a los aficionados de un conjunto blanco que han dicho basta.

Pero como suele ser habitual en el mundo del fútbol, la figura más débil en toda la plantilla es siempre la del entrenador. Y después de la marcha de Xabi Alonso, la llegada de Arbeloa no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado en sensaciones y juego a un equipo perdido por el césped, siendo el máximo culpable de estas crisis de resultados.

Arbeloa, el gran culpable

David Sánchez tiró de ironía al ser preguntado por el técnico blanco y la diferencia de puntos con el FC Barcelona. "Yo había escuchado que Arbeloa había dado con la tecla, que había devuelto la alegría al vestuario y que se notaba su mano tanto en tareas defensivas, como ofensivas... para mí esta porque es muy pelota de la zona de moqueta y porque ha hecho méritos entre justitos y nada para ser técnico del Real Madrid", dijo de manera contundente.

El periodista señaló en ElDesmarque Madrugada que Arbeloa, 'con su talento', no iba a ser capaz de hacer nada 'con una plantilla con menos nivel de lo que la gente se piensa'. "Yo creo que el batacazo está por llegar, que ahora viene la sangría de puntos", dijo sobre el futuro del Real Madrid. Aunque no cree que 'pierdan todos los partidos', cree que la clave puede estar en lo que ocurra en la Champions League.

"Este equipo se irá dejando hasta que se peguen la leche en Europa. Mantendrán el tipo mientras se mantengan en Europa. Yo pienso que Xabi Alonso es mejor entrenador que Arbeloa", señaló.

El futuro de Arbeloa como entrenador del Real Madrid

Preguntado por lo que se viene en el Real Madrid, Roberto Gómez puso en duda la continuidad de Arbeloa. "El Florentino Pérez de verdad de hace unos años mañana a las 11.00h de la mañana habría presentación del nuevo técnico", señaló ante un David Sánchez que se unió destacando que 'como tarde'.

"Es un desastre horroroso, un equipo de niños con demasiada juventud y experimentos, y con un técnico que yo consideraba mucho más preparado. Es un momento de crisis importante y me consta que en las próximas horas habrá muchas noticias relacionadas con jugadores y con el futuro del técnico del Real Madrid", desveló en ElDesmarque Madrugada.