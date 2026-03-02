Fran Fuentes 02 MAR 2026 - 22:11h.

Algunos usuarios consideran que el jugador alemán lo hizo a propósito

Arbeloa explica el plan del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "Lo tenemos muy claro"

El partido entre el Real Madrid y el Getafe CF tuvo un momento de tensión y polémica en el rodillazo que le propinó Antonio Rüdiger a Diego Rico en una jugada ofensiva del conjunto azulón. El lateral se dolió ostensiblemente y las imágenes no dejan lugar a dudas. La rodilla del jugador madridista impacta con la mandíbula del jugador mientras este estaba tendido en el suelo, y hay quien considera que no fue fortuito. Para muestra, las decenas de comentarios en contra del jugador alemán, criticándole por la acción.

Martín Satriano, delantero del Getafe que marcó un auténtico golazo, admitió que vio claramente la acción en los micrófonos de DAZN durante el descanso: "En vivo yo lo que vi fue un rodillazo en la cara. Después ya no lo sé". En este sentido, el VAR podría haber intervenido si hubiese considerado que la acción era una agresión. Sin embargo, la disputa del balón por parte del jugador del Real Madrid, mientras estaba tendido en el suelo Diego Rico, deja la acción abierta a la interpretación.

Así las cosas, Rüdiger es uno de los jugadores que siempre ha estado en el disparadero. Y es que su agresividad le ha llevado a ser un jugador contundente y sin miedo al choque. Sin embargo, jugar tan al límite le ha llevado a recibir críticas por parte de los que consideran que rebasa la línea de la legalidad con cierta frecuencia. En esta acción, ni el colegiado ni el VAR consideraron que la acción fuera punible, dejando sin castigo el rodillazo en la cara de Diego Rico.

Antonio Rügider acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio. Desde el club aún se medita su ampliación de contrato por una temporada más, mientras que otros futbolistas de la defensa como David Alaba o Dani Carvajal se da por hecho que no seguirán de cara a la próxima temporada. Sea como fuere, el club blanco trabaja en varios movimientos de mercado para reforzar el eje de la zaga. Una posición que ha traído de cabeza al equipo debido a las constantes lesiones de jugadores como Éder Militao, David Alaba, Dean Huijsen o el propio futbolista alemán. Su renovación dependerá, en gran medida, de los fichajes que sea capaz de planificar la entidad en lo que resta de temporada y el estado físico. Eso sí, existe la posibilidad de que amplíe un curso más para quedarse como cuarto central de la plantilla, valorándose muy positivamente su experiencia.