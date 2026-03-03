Jorge Morán 03 MAR 2026 - 09:31h.

Su peor resultado le valdría para llegar a la final de Copa del Rey

Las polémicas de Ricardo de Burgos Bengoetxea en los Barcelona - Atlético de Madrid

A falta de unas horas para el duelo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, los nervios en los rojiblancos comienzan a crecer por momentos. La opción de clasificarse a la final de la Copa del Rey sería una gran noticia para un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Y ese es precisamente el miedo entre los hinchas atléticos.

Pese a la diferencia de cuatro goles conseguida en el Metropolitano en el partido de ida, la capacidad goleadora del FC Barcelona asusta a cualquiera. Ya se vio contra el Villarreal, con un Lamine Yamal imparable. A esto se le suma los problemas en defensa de un equipo que ya ha sufrido varias goleadas esta temporada y que ha dejado muchas dudas cada vez que pisa el estadio culé.

Los datos de Simeone contra el FC Barcelona

Si hay un equipo que se le atasca a el Cholo Simeone ese es el FC Barcelona. Y más si lo hace como visitante. El técnico argentino se ha enfrentado en veinte ocasiones a los culés en la Ciudad Condal, en dónde no ha tenido mucho éxito. En total, Diego Pablo ha logrado ocho empates y once derrotas, con una sola victoria.

Aunque los datos no empujan al optimismo entre los aficionados rojiblancos, la cosa no es tan mala como parece. El cuatro a cero logrado en el Metropolitano hace que los de Hansi Flick tengan muy complicada la remontada y si vemos los resultados logrados por Simeone como visitante, todos les valdría para clasificarse.

Es más, su peor resultado contra el Barcelona en la Ciudad Condal fue el 4 a 1 recibido en LALIGA EA SPORTS en la temporada 2012/2013. Un resultado que, de repetirse esta noche en el Camp Nou, valdría para que los de Simeone logren el pase a la final de la Copa del Rey.