Basilio García Sevilla, 03 MAR 2026

Llegó procedente del juvenil el Málaga en 2022 y ha irrumpido con fuerza en el primer equipo

Oso y diez más

Joaquín Martínez Gauna es Oso, el hombre de moda en el Sevilla FC. El de Torrevieja ha irrumpido con muchísima fuerza en el primer equipo sevillista, hasta el punto de que es el nombre del que todo el mundo habla tras el derbi ante el Real Betis Balompié. Su entrada en el césped en la segunda mitad cambió el sino del partido. Bien en defensa, mejor en ataque, con asistencia incluida, dejó su firma en el duelo de máxima rivalidad hispalense.

El Sevilla le fichó en 2022 para el Sevilla Atlético, cuando Monchi aún era el director deportivo nervionense. Los técnicos de la entidad le habían visto jugado con el Málaga juvenil ante el equipo sevillista de su edad, y pronto le echaron el ojo. Los responsables de captación de la entidad le habían visto jugado con el Málaga juvenil, enfrentándose al equipo sevillista de su edad y en otros partidos, y pronto le echaron el ojo. Oso, tras pasar por el Kelme CF de Elche y el Real Murcia, se marchó a los 16 años al club costasoleño, donde estuvo cuatro años hasta que los responsables de la cantera sevillista decidieron echarle las redes.

Una vez que los responsables de cantera son ‘alertados’ de la presencia de un prometedor chico en el Málaga, Marcos Gallego hace el primer filtro y, posteriormente, junto a Agustín López marchan a verlo jugar en el equipo blanquiazul.

Oso pasa todos los filtros y el fichaje se cierra en una venta cercana a Antequera, con ambiente taurino para más señas. Los responsables de cantera se reúnen con Lolo de Palma, su agente en aquella época y su familia, y quedan encantados con el chico en las distancias cortas, denotando sus ganas de ser futbolista y destacando la manera en la que expresaba ese deseo.

Tal es el deseo de fichar por el Sevilla, que llega con ficha del ‘C’ cuando iba a pasar a formar parte del Atlético Malagueño, el primer filial malaguista. Ese mismo verano llegaron en las mismas circunstancias tanto Ramón Martínez -cuyo acuerdo se cerró en el mismo lugar- como Isaac Romero, y los tres han acabado debutando con el primer equipo.

Oso lo tenía claro desde el primer momento, y siendo juvenil ya destacaba su profesionalidad, sin embargo, recién llegado sufre una lesión grave en el isquio que pone en solfa su futuro… Hasta que empieza a dar saltos hacia el primer equipo, donde ha acabado por consolidarse en las últimas semanas.

Su adaptación al fútbol actual

El futbolista alicantino llegó al Sevilla tras haber jugado durante toda su etapa de formación como extremo y delantero, pero ya en la Carretera de Utrera comienza su transformación al fútbol moderno. Desde que los técnicos sevillistas lo vieron en Málaga, anotaron su potencial para adaptarse a jugar en la banda, como lateral largo o carrilero, aunque también puede jugar como extremo, aunque su virtud latente era su potente salida desde atrás. Una reconversión al más puro estilo de Pep Guardiola con Jesús Navas, pero en la banda contraria.

Estuvo 15 partidos con Antonio Hidalgo en el filial, en un inicio marcado por problemas físicos que apenas le permitió jugar con Alejandro Acejo, hasta que llega Jesús Galván al banquillo del Sevilla Atlético y empieza a convertirse en un fijo. Es un futbolista que entiende el juego y sabe de fútbol, lo que le aporta una madurez impropia de su edad y de su experiencia en la élite, tal y como demostró en el derbi y hace en el día a día cuidándose como todo un veterano.

La familia de Oso y el futuro

Se da la circunstancia de que su padre, Hernán Martínez, es licenciado en educación física, entrenador nacional de Fútbol UEFA Pro, con un máster en Alto Rendimiento Deportivo. Su hermano Gabriel, un año menor, también es futbolista y pasó por la cantera del Sevilla, así como por las del Málaga, el Almería y la Cultural Leonesa, jugando actualmente en el UCAM Murcia B. Por último, su hermana Lourdes es una prometedora jugadora de balonmano, actualmente en el equipo infantil de BM Mare Nostrum Torrevieja. De la mano de su padre dio sus primeros pasos en el fútbol. Una familia con el deporte como filosofía de vida.

Oso acaba contrato con el Sevilla en 2027, el año que viene deberá tener ficha del primer equipo al cumplir 23 años y no poder alternar con el filial, y vista su irrupción en la élite, lo lógico es que reciba pronto el interés de diversos clubes en hacerse con sus servicios. No solo eso, sino que además también la selección argentina está muy pendiente de su andadura ya que podría ser seleccionable por la Albiceleste al tener padres argentinos. El jugador se ha enrolado en una de las grandes firmas mundiales de representación, y en las oficinas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, mientras tanto, ya piensan en una renovación.