Rubén Uría confiesa su extraño ritual para ver los partidos del Atlético de Madrid

Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 18:23h.

El alegato de Rubén Uría en defensa de Griezmann en el Atlético de Madrid: "No lo dejó tirado"

Aguarda con nervios el partido de vuelta en Barcelona

La afición del Atlético de Madrid aguarda con ganas el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou. El 4-0 de la ida a favor de los de Simeone invita a pensar en que la final está muy cerca, pero nadie se fía del conjunto blaugrana. El equipo rojiblanco quiere sellar su billete para la final y no hay cabida para las confianzas. El nerviosismo ya se palpa en el ambiente y Rubén Uría es un gran ejemplo de ello.

Durante el programa de ElDesmarket, Uría desveló el extraño ritual que cumple con cada partido del Atlético de Madrid. Un hábito extraño que le funciona y que no quiere cambiar. Durante los 90 minutos pone la misma canción, desde el inicio hasta el final del encuentro, una costumbre que mantiene desde hace muchos años, tal y como contó en el programa.

El extraño ritual de Rubén Uría

"Muy tranquilo. Yo tengo mi ritual de siempre. Pongo la televisión y, aquí viene la cafrada, me pongo la misma canción durante 90 minutos, apago el volumen, no quiero saber nada, no quiero escuchar a otros compañeros, con todo el cariño. Calma y la misma canción", continuó Uría ante la perpleja mirada del resto de contertulios.

"Viene desde la liga del coronavirus. En la jornada uno yo puse esa canción los 90 minutos y desde ahí el Atlético de Madrid fue campeón. No puedo decir la canción. Tengo dos, la fetiche no la puedo decir. La que pongo en liga regular es una de Ed Sheeran. En bucle. Después de esta esquizofrenía, consejo, no lo hagáis en vuestras casas, solo para profesionales", agregó entre risas.