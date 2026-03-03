Javi Rayo 03 MAR 2026 - 10:44h.

El inicio del Mundial de Fórmula 1 ya está aquí. Melbourne servirá para dar el pistoletazo de salida a una temporada que se presume apretada pero donde Aston Martin sufrirá -y mucho- al inicio. Inmersos en una guerra civil dentro de la propia escudería, el equipo de Fernando Alonso ya tiene un plan fijo de cara al fin de semana. El mantra es claro, se dará más importancia a los entrenamientos que a la propia carrera, donde no se descarta un doble abandono en las primeras vueltas para evitar seguir aumentando el desabastecimiento de piezas de la unidad de potencia derivado de los test de Barcelona y Baréin.

Viernes y sábado, días importantes para Fernando Alonso y Aston Martin

Aston Martin fue de los equipos que menos vueltas dio en los test, algo que ha lastrado en sobremanera al equipo británico. La escudería de Lawrence Stroll no correrá en Melbourne pensando en los puntos -una auténtica quimera a día de hoy- si no en aprovechar para seguir obteniendo información que ayude a paliar lo antes posible los problemas técnicos. El equipo de Fernando Alonso centrará todos sus esfuerzos en los entrenamientos libres de viernes y sábado. Una gran oportunidad para rodar el AMR26 y ver qué aspectos se pueden seguir mejorando. Habrá contacto en todo momento entre Australia y Japón para ver cómo evoluciona una unidad de potencia que ha nacido herida de muerte.

Los libres de viernes y sábado condicionarán el plan definitivo para el domingo. En Aston Martin contemplan dos escenarios. El más dramático, que se agraven los problemas técnicos. Y uno más tranquilizador, solventar sin demasiados contratiempos las sesiones de entrenamiento, entrar sin apuros en la regla del 107% en clasificación y afrontar el domingo como una oportunidad para ver cómo se comporta el AMR26 compitiendo contra otros monoplazas en pista. Pero lo que sí está descartado es llevar al límite al monoplaza, algo que no traería nada más que problemas al medio y largo plazo. Y así seguirá siendo en las siguientes carreras hasta que Aston Martin vaya poco a poco sacando la cabeza de debajo del agua.