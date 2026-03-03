Jorge Morán 03 MAR 2026 - 11:29h.

El brasileño se encaró con la grada después de una jugada

Infantino confirma la 'Ley Vinicius' de cara a este Mundial para los jugadores que insulten tapándose la boca

En una noche para olvidar en el Bernabéu, los futbolistas del Real Madrid volvieron a quedar señalados por su bajo nivel ante el Getafe. Un día en el que la afición pitó a sus jugadores y en la que no se salvó ninguno, ni un Vinicius que fue de los que más lo intentó en los 90 minutos.

El brasileño fue, sin duda, el mejor de los suyos. Ya desde el inicio dejó claro que quería que fuese su día, encarando en todo momento a su marca y pidiéndola para liderar a los suyos. El Getafe no quería tener problemas y rápidamente comenzaron a parar a Vini con todo tipo de faltas, que acabaron de desesperar al extremo del Real Madrid.

Vinicius se cansa de la afición del Real Madrid

Los minutos pasaban, el Real Madrid seguía por debajo en el marcador y la afición comenzó a ponerse nerviosa. Los pitos empezaron a sonar en el graderío local, en su mayoría para jugadores como Huijsen, Carreras o Mastantuono, pero también los hubo para un Vinicius que estaba siendo el mejor de los blancos.

Primero ocurrió en una jugada en el área en la que Vini intentó regatear, Juan Iglesias interceptó y el brasileño pidió a la grada fans que empezara a animar más. Pero sin duda, cuando más se escucharon los pitos fue casi al final del partido.

Vinicius comenzó una contra en la banda en busca del empate. El brasileño intentó recortar a Juan Iglesias, pero se equivocó, perdiendo la pelota y generando el run run en el Bernabéu. La afición del Real Madrid comenzó a silbar al brasileño en una crítica que no sentó nada bien al futbolista, quién recriminó a la grada los pitos.

Con varios gestos en dirección hacia los aficionados, Vinicius les pidió que no hablaran tanto y se quejó por la falta de apoyo. Todo ello mientras el Getafe comenzaba a atacar y el brasileño seguía sin bajar a defender. Algo que muchos hinchas le han criticado en redes sociales.