Jorge Morán 03 MAR 2026 - 08:19h.

Huijsen o Mastantuono fueron pitados por la grada

David Sánchez ironiza con Arbeloa y Roberto Gómez avisa con su situación: "Ahora viene la sangría"

El Real Madrid está en un proceso de transición. La salida de pesos pesados como Lucas Vázquez o Luka Modric, dieron paso a la llegada de jóvenes estrellas como los Álvaro Carreras, Dean Huijsen o Franco Mastantuono. Futbolistas con una gran cualidad, pero que ya han sido señalados por el Bernabéu como se pudo comprobar en el partido ante el Getafe.

Fueron varios los minutos del partido en los que la afición la tomó con los más jóvenes. Dean Huijsen fue pitado después de tres errores en la salida de balón y Carreras también sufrió lo mismo después de un mal centro. Pero sin duda la peor parte se la llevó Mastantuono, que vio la roja por menospreciar al árbitro y se fue con una tremenda bronca del Bernabéu.

El peso de la camiseta del Real Madrid

Ricardo Reyes habló de estos pitos a jugadores como Huijsen o Carreras, y no dudó en señalar a Franco. "En un momento en el que el Real Madrid se está jugando muchas cosas. Hay que tener un poco de cabeza", dijo el presentador de ElDesmarque Madrugada.

Una situación habitual para Roberto Gómez, pero con un dardo a todos los que les elogiaron hace unos meses. "Son chavales que acaban de llegar y tienen que saber dónde están, que están en el Real Madrid. Y luego... donde están todos los que decían en verano que Carreras era el mejor lateral del mundo o Huijsen..", opinó en unas palabras que Raúl Varela se encargó de matizar: "A Huijsen Luis de la Fuente le ha hecho jugar al fútbol", en una clara referencia a que era culpa de Arbeloa.

Uno que sabe lo que es vestir el blanco del Real Madrid es Tote, quién entiende la 'presión' que hay para esos jóvenes. "Yo la he vivido y no es fácil. Es una camiseta que pesa muchísimo. Lo que pasa que hay veces que hay jugadores jóvenes que vienen y tienes que mandarles cedidos para que se hagan", apuntó.

Tote recordó el caso de Nico Paz, quién puede estar cerca de volver este mismo mercado de fichajes. "No es el mismo que cuando se fue. Yo le he visto en el filial y no tenía la certeza de que ese jugador fuese a ser profesional. Me ha callado la boca", dijo sobre la experiencia que cogen los futbolistas que encuentran minutos lejos de Madrid.

Además, el ex jugador no dudó en dar la clave para que estos futbolistas sigan creciendo. "En el Madrid para triunfar tienes que ser un jeta deportivamente hablando. Tienes que encarar, tienes que pedirla 50 veces y si fallas 50 veces esto es un juego. No puedes jugar siempre para atrás", zanjó.