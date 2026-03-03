El mensaje sobre liderazgo de Sergio Ramos tras presenciar en el Bernabéu la derrota ante el Getafe

Saray Calzada 03 MAR 2026 - 10:48h.

Sergio Ramos estuvo en el Bernabéu viendo la derrota del Madrid y publicó un vídeo en redes que parece un mensaje para el equipo

El Real Madrid hizo uno de los peores partidos de la temporada ante el Getafe en el Santiago Bernabéu. Los de Álvaro Arbeloa fueron incapaces de crear ocasiones de gol y tras el gol en el primer tiempo de los de Bordalás tampoco se vio a un equipo blanco asediando para buscar el empate o remontar. Todo esto lo estuvo viendo desde uno de los palcos del estadio Sergio Ramos.

El excapitán del Madrid subió una foto a sus redes sociales cuando el partido ya iba 0-1. Lo destacable de esto fue lo que compartió posteriormente. Era un vídeo sobre cuál es el papel de un líder. Quizás si de algo se ha hablado en esta temporada es la falta de jugadores en el campo que se echen el equipo a la espalda y dé una voz en ciertas circunstancias.

¿Mensaje de Ramos a los jugadores del Madrid?

"¿Cuál es el papel de un líder? El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuada. El papel de un líder es el de influir, inspirar, transmitir, contagiar, ilusionar, motivar, ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. Para ser buen líder, la esencia es tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, tienes el primer requisito para ser buen líder", decía el vídeo.

Se especula con que esto pueda ser un mensaje para la plantilla del Real Madrid. Hace unas semanas, el equipo de Arbeloa recuperó el liderato de LALIGA, pero varios tropiezos después se vuelve a situar a cuatro puntos. En Champions se enfrentarán al Manchester City y viendo cómo han actuado ante equipos grandes esta temporada no son muy optimistas algunos madridistas con que puedan pasar de fase.