Álex Palou pierde la guerra con McLaren y reconoce que "debió hablar con los Brown"

Alberto Cercós García 27 FEB 2026 - 17:14h.

Álex Palou hace autocrítica y asegura que, de volver atrás, haría las cosas con McLaren de manera muy diferente

'El Monumental', el trofeo del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1

Compartir







Una de las batallas más intensas que se han disputado fuera de los circuitos durante los últimos años ha llegado a su fin. Álex Palou ha firmado la paz con McLaren gracias a un acuerdo amistoso poco antes de que la IndyCar empiece de nuevo. El piloto español, flamante ganador en Estados Unidos, ha lanzado un extenso comunicado haciendo autocrítica de cómo gestionó en su momento el conflicto con McLaren. A ese comunicado de Palou hay que añadirle una respuesta del equipo McLaren de Fórmula 1 y otra de Chip Ganassi Racing. Unos actos que, en definitiva, zanjan el juicio que provocó la ruptura contractual del piloto.

Si bien en enero un juez falló a favor de los intereses de McLaren y dictó a Palou a pagar al equipo británico una cantidad que superaba los diez millones de euros, las partes empezaron una negociación que parece haber llegado a su fin. "Estoy muy contento de haber llegado a un acuerdo final con Chip Ganassi Racing tras el fallo de un juez del Reino Unido a nuestro favor en enero", aclara Zak Brown a través de las cuentas oficiales de McLaren. Un acuerdo amistoso entre todos para que lo único importante desde ya sea lo que sucede en pista.

PUEDE INTERESARTE Honda señala a Adrian Newey para justificar el rendimiento de su motor en el AMR26

Álex Palou habla alto y claro

Más allá de los comunicados y puntos de vista de McLaren o Chip Ganassi, Álex Palou también ha querido difundir su punto de vista a través de sus redes. "Reconozco que la forma en que se desarrollaron los acontecimientos en el verano de 2023 podría haberse gestionado de otra manera. Me encontré entre varias corrientes contrarias y por entonces tenía a mi alrededor a las personas equivocadas, que creo que no tenían mis mejores intereses en mente. Creo que entonces me dieron consejos equivocados o no me dieron ningún consejo", cuenta el catalán.

PUEDE INTERESARTE De las molestias en el hombro a los problemas con Ducati, así llega Marc Márquez al inicio del curso

McLaren y Zak me apoyaron de muchas maneras, cumplieron con todas sus obligaciones, fueron más allá de lo exigido y cumplieron todo lo que dicho en sus contratos. McLaren nunca me engañó y respeto mucho a su organización. Quiero reconocer tanto a Zak Brown como a Chip Ganassi. Ambos se encontraban en una situación difícil y lamento haberme visto en medio de ella. Además, en enero un juez del Reino Unido falló a favor de McLaren Racing en relación con mi incumplimiento contractual con IndyCar. Respeto esa decisión", zanja.