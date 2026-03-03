Celia Pérez 03 MAR 2026 - 15:57h.

El presidente colchonero responde a todas las preguntas de actualidad

El Atlético de Madrid y Barcelona afrontan este martes la vuelta de semifinales de Copa del Rey en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Diego Pablo Simeone afrontan la cita con el contundente 4-0 firmado en el partido de ida y que deja las cosas muy difíciles a los de Flick. Horas antes de que comience a rodar el balón se ha producido la habitual comida entre directivas de uno y otro club, con Enrique Cerezo y Rafa Yuste como grandes protagonistas, y la respuesta más que surrealista del presidente colchonero.

Al ser preguntado por qué piensa a ver el estado de Lamine Yamal, tras anotar su triplete frente al Villarreal y liderando al conjunto culé, el presidente colchonero resalta que para que "nosotros tenemos a Julián Álvarez, a Tomford y a Smith". Una respuesta cuanto menos surrealista por el nombre de dos jugadores inventados y que no están en el equipo.

Enrique Cerezo cierra la puerta a Julián Álvarez

El presidente colchonero también fue preguntado sobre el supuesto interés de equipos como el Barcelona en Julián Álvarez y a lo que respondió de forma muy clara: "Te digo lo de siempre, que es un jugador del Atlético de Madrid, igual que Griezmann, y que tiene contrato con nosotros". A lo que añadió que "vale muchísimo" y que "no está en venta", despejando así cualquier incógnita sobre la postura del conjunto rojiblanco.

Por su parte, Rafa Yuste, presidente interino del Barcelona, habló sobre las opciones del equipo azulgrana de remontar "Creo en la remontada, porque somos el Barça y porque veo a todos los culers muy entusiasmados en que el equipo intentará hacer un partido extraordinario", ha afirmado Yuste en declaraciones a los medios de comunicación antes de la comida de directivas previa al encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou.