Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 16:44h.

El momento en el que Rodrygo se rompió el cruzado ante el Getafe: adiós a la temporada y al Mundial

Rodrygo, baja sensible para Brasil de cara al Mundial

Una lesión en el peor momento posible. Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, se perderá lo que resta de temporada, el Mundial e incluso algunos meses más tras una desafortunada lesión ante el Getafe. El extremo, que vivía una temporada irregular en el Bernabéu, soñaba con la cita con Brasil como oportunidad para borrar cualquier tipo de dudas, pero su ausencia abre la puerta ahora, de par en par, a nuevos candidatos: Antony, Neymar o Endrick, los favoritos.

Utilizado por Carlo Ancelotti durante las pruebas pre-Mundial tanto como mediapunta como de extremo, el que fuese técnico del Real Madrid deberá buscar ahora un nuevo hombre o sistema para su equipo.

En la última lista ya había nombres capaces de jugar en banda y en la mediapunta, figuras como Joao Pedro, Estevao, los exbéticos Luiz Henrique y Vitor Roque, Matheus Cunha, Richarlison y, evidente, Vinícius Jr, pero ahora Ancelotti necesita a un hombre más.

Antony, ideal para la banda derecha

El primer gran nombre que aparece en la mente del aficionado al fútbol en España es el de Antony. El extremo del Betis sigue siendo referencia en la entidad verdiblanca, está apretando -a pesar de las molestias de pubis- para ir al Mundial y la baja de Rodrygo le ha otorgado una oportunidad inesperada.

Sus números este año son notables y nadie duda de la capacidad del jugador verdiblanco para ayudar a su selección. Su regreso al equipo de su país, tras muchos meses ausente, fue con Ancelotti.

Endrick, la revolución del 'niño de Ancelotti'

Otro de los grandes candidatos, porque le conoce bien y porque está rompiéndola en Francia, es Endrick. El jugador del Real Madrid cedido en el Lyon es una de las grandes sorpresas de la segunda vuelta en Europa y su figura, evidente, tiene apoyos en Brasil.

Capaz de jugar en punta e incluso caído a banda, cuenta con el apoyo de Ancelotti y podría tener serias opciones de acudir a la cita mundialista mucho antes de lo que algunos esperaban.

La última oportunidad para Neymar

En esta short list, evidente, no podía faltar Neymar. Recuperado para la causa en Brasil, el propio Rodrygo decía hace días que "para mí, en mi opinión, ni siquiera hay discusión. Pero sabemos, por supuesto, que necesita estar bien, tiene que prepararse, está volviendo de una operación de rodilla. No será lo mismo ganar sin él, así que lo necesitamos".

Si de aquí a final de temporada el ex del Barça sigue dejando buenas sensaciones, su nombre se apoderará de las dudas y Ancelotti podría acabar cediendo y apostando nuevamente por el eterno talento de Neymar.