Saray Calzada 03 MAR 2026 - 15:36h.

Arbeloa ha sido uno de los más señalados tras la derrota ante el Getafe

Álvaro Arbeloa comienza a estar señalado. Llegó en enero y de momento todavía no se ha visto mejoría desde que se fue Xabi Alonso. La derrota ante el Getafe le ha dejado en el punto de mira y ya no solo que no puntuara es el Santiago Bernabéu, sino de la forma en la que lo hizo. Manu Carreño en ElDesmarque habló sobre esto y no dudó en apuntar al entrenador.

"Segunda vez en la historia que el Getafe gana en el Bernabéu. Partido magistral. Bordalás, con sus armas, tenía muy claro que es lo que tenía que hacer. Lo sabía antes del partido y qué tenía que hacer para hacer daño a este Real Madrid. Él lo sabía antes, pero escuchando a Arbeloa en rueda de prensa daba la impresión que lo hacía después. El 'Vinisistema' parece que no sirve. Todos los balones a Vinicius. Arbeloa no da LALIGA por perdida, en el Madrid ya algunos dan por perdido a Arbeloa. Como diría Bordalás, ayer lo que pasó en el Bernabéu fue "fútbol, papá", terminó diciendo el entrenador.

El Madrid no sale del pozo

Apenas lleva dos meses en el cargo y parece que el crédito de Arbeloa comienza a estar gastando. Lleva casi las mismas que Xabi Alonso en menos tiempo (4) y lo peor es la imagen del equipo. No saben a qué juegan y en la mayoría de partidos se ve que el plan es que no hay plan o como mucho que los balones lleguen a Vinicius o Mbappé y hagan lo que puedan. Con la lesión del francés y ahora de Rodrygo parece que recaerá en el '7' el peso de hacer algo diferente para llevar a su equipo a la victoria.

En una semana se miden al Manchester City de Pep Guardiola y las esperanzas en poder pasar esta eliminatoria son cada vez menos. Antes de eso tendrán partido ante el Celta de Vigo en Balaídos. A la complicada salida hay que sumarle que tendrán numerosas bajas para él por lo que las opciones de seguir peleándole LALIGA al FC Barcelona se complican por momentos.