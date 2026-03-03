Saray Calzada 03 MAR 2026 - 14:51h.

El City jugará dos partidos antes de medirse al Madrid y Guardiola se ha quejado de los horarios que les han puesto

Hasta Butragueño se cansa de ver a Guardiola... otra vez

El Real Madrid y el Manchester City se miden en el que es ya el Clásico de la Champions. En los últimos años se han enfrentado en numerosas ocasiones y ahora el sorteo ha querido que otra vez se midan en los octavos. Los dos equipos van a llegar a este partido de forma muy diferente, entre otras cosas porque los blancos ya solo les queda esta competición y LALIGA por lo que pelear. Los de Álvaro Arbeloa no tendrán partido entre semana y se enfrentarán al viernes al Celta por lo que tienen cinco días hasta el partido contra los ingleses. Los de Pep Guardiola tienen partido el miércoles y después el sábado y precisamente se ha quejado de los horarios que les han puesto.

El miércoles se enfrentan al Nottingham Forest en la Premier y el sábado a las 21.00 contra el Newcastle en la FA Cup. El entrenador hubiera preferido jugar a una hora más temprana ya que encima es fuera de casa. "Gracias, muchas gracias por darnos menos recuperación para el partido contra el Real Madrid", dijo en la previa del partido de la liga inglesa.

Pep Guardiola se queja del poco descanso antes del partido contra el Madrid

Es diferente si llegas a Mánchester a las 7 o las 8 de la tarde que si llegas a la 1 o las 2 de la mañana. También para el Newcastle. No es lo mismo jugar a una hora que a la otra", comentó sobre el horario del sábado. "Sé que todos los equipos en la FA Cup juegan a las 3, pero nosotros a las 8. Estos detalles marcan la diferencia. Igual que un córner, que una falta, que un saque de banda. Vamos a tener menos recuperación y luego tenemos que ir a Madrid. Es lo que hay".

La madrugada del sábado al domingo regresarán a Manchester y tendrán domingo y lunes para preparar el partido contra el Real Madrid ya que el martes tienen que viajar a la capital española. En otras ocasiones sí que se han cambiado horarios para favorecer el descanso de los equipos que juegan Europa, pero se ve que en esta ocasión no han concedido esta petición.