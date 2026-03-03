Pepe Jiménez Sevilla, 03 MAR 2026 - 13:33h.

Mateu Lahoz aplaude la decisión con Antony: "Ojalá se siente un precedente"

Oso tuvo una pequeña charla con Antony tras la acción de la polémica

Han pasado ya algunas horas desde la disputa del derbi Betis - Sevilla en La Cartuja, pero continúan saliendo imágenes de lo más llamativas. La última, por ejemplo, con Oso como protagonista, que no podía creerse que Ricardo de Burgos Bengoetxea no expulsase a Antony.

Fue en la segunda mitad cuando Antony, con una tarjeta amarilla, pisaba a Oso en una acción que recordaba de manera considerable a la que le costó la expulsión a Juanlu Sánchez hace algunas semanas. Los jugadores del Sevilla comenzaron a protestar y Ricardo de Burgos Bengoetxea explicaba que, para él, no era tarjeta.

La cara de Antony evidenciaba su miedo a marcharse expulsado y se acercó a Oso para decirle que él había tocado balón. "No, no", le respondía el joven extremo sevillista sonriendo.

Tras este pequeño cruce de intenciones, ambos jugadores mantendrían un amistoso diálogo previo a la queja de Oso: "Qué malos son los árbitros", le decía el chico a Kike Salas impresionado con la no-expulsión del brasileño del Betis.

Mateu Lahoz aplaude la decisión con Antony

El que fuese colegiado de Primera División, ahora comentarista en El Día Después, comentó este lunes en el citado programa que "ojalá siente precedente -la decisión de no mostrar amarilla-. Ricardo de Burgos Bengoetxea mañana tienen otro nuevo partidazo para refrendar que entiende de fútbol", comienza contando.

"Él lo vio y consideró que los pisotones son territoriales, no siempre son amarilla. Ojalá siente un precedente, porque habíamos visto infinitas amarillas por este mismo concepto. Ojalá se rompa esta cajita", añadía.

Tampoco le gustó nada al excolegiado la celebración de Isaac Romero, asegurando que "veníamos del derbi valenciando donde hubo polémica con el banderín. Los banderines muchas veces no los tenemos en cuenta los árbitros, pero nos crean mucho conflicto, que aquí es difícil de disuadir. Hay que respetarlos. Hasta hace poco, la bandera tenía que ser neutras. Es una situación que se debe erradicar antes de que los problemas ocurran".