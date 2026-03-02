Pepe Jiménez Sevilla, 02 MAR 2026 - 21:35h.

El pisotón de Antony por el que el Sevilla pidió la segunda amarilla

Mateu Lahoz cree que De Burgos Bengoetxea acertó con la decisión de Antony

En un derbi siempre hay polémica. La cita de este domingo, como no podía ser de otra manera, dejó a ambos clubes descontentos: el Betis por una falta que, según su criterio, no debió señalarse -y no habría llegado el gol de Isaac Romero- y en el Sevilla por un pisotón de Antony que reclamaron como segunda tarjeta amarilla que habría acabado con el brasileño expulsado. Mateu Lahoz, excolegiado de élite, lo tiene claro: "Ojalá siente precedente".

El que fuese colegiado de Primera División, ahora comentarista en El Día Después, comentó este lunes en el citado programa que "ojalá siente precedente -la decisión de no mostrar amarilla-. Ricardo de Burgos Bengoetxea mañana tienen otro nuevo partidazo para refrendar que entiende de fútbol", comienza contando.

"Él lo vio y consideró que los pisotones son territoriales, no siempre son amarilla. Ojalá siente un precedente, porque habíamos visto infinitas amarillas por este mismo concepto. Ojalá se rompa esta cajita", añadía.

Álvaro Benito sumaba poco después que, en su opinión, aunque "llega un poco tarde" lo hace "sin fuerza desmedida".

Mateu Lahoz y el gesto de Isaac Romero

Tampoco le gustó nada al excolegiado la celebración de Isaac Romero, asegurando que "veníamos del derbi valenciando donde hubo polémica con el banderín. Los banderines muchas veces no los tenemos en cuenta los árbitros, pero nos crean mucho conflicto, que aquí es difícil de disuadir. Hay que respetarlos. Hasta hace poco, la bandera tenía que ser neutras. Es una situación que se debe erradicar antes de que los problemas ocurran".