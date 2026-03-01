La polémica con la falta de Aitor Ruibal antes del 2-2 del Sevilla

Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 21:33h.

El futbolista reclamó haberle dado con el pecho, mientras que el colegiado señaló mano

Real Betis y Sevilla FC empataron a dos un disputado derbi, el primero oficial en el Estadio La Cartuja por las obras de remodelación del Benito Villamarín, tras un emocionante partido en el que cada equipo dominó una parte, al adelantarse con un 2-0 los verdiblancos en la primera e igualar los nervionenses, que mantuvieron siempre la fe, en la segunda. Un gol de chilena de Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera mitad, pusieron un claro 2-0 al descanso para el Real Betis, pero en la segunda el Sevilla reaccionó bien y logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez e Isaac Romero.

El Sevilla FC mejoró la imagen tras el descanso y ya con 2-1, lejos de arrugarse, los de Matías Almeyda, que incluso pudieron lograr algo más, siguieron teniendo el balón y ganaron en confianza ante un Betis demasiado contemporizador, que no explotó sus mejores armas, la verticalidad por los costados de Antony y Abde, lo que dejó un partido muy abierto hasta el final, con emoción, poco fútbol y mucho respeto entre ambos, como suele ser habitual en los derbis.

A falta de 20 minutos, el canterano sevillista Isaac Romero entró por Alexis, que se retiró con molestias, mientras Pellegrini reforzó el medio campo con Altimira por Fidalgo y refrescó el ataque con Bakambu por Cucho Hernández. El Sevilla insistió en pos del empate, que salvó Valles con una gran parada a tiro de Akor Adams en el 77. El Sevilla no bajó los brazos y perseveró con fe frente a un Betis que perdió gas en el segundo tiempo, hasta que Isaac Romero, al cuarto de hora de su entrada al campo, enganchó con la zurda un rechace al saque de un córner y puso el 2-2 en el minuto 85.

Ese gol llegó precedido de una falta provocada por Aitor Ruibal. A ojos del colegiado el hoy lateral derecho tocó el balón con la mano, pero el capitán del Real Betis aseguró haberla tocado con el pecho. Tanto es así que protestó durante varios segundos la decisión de De Burgos Bengoetxea y los aficionados más cercanos a la acción también mostraron su desacuerdo con la determinación del colegiado. A renglón seguido, llegó el 2-2 definitivo del Sevilla. ¿Mano o pecho? Juzguen ustedes.