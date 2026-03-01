La emoción de un niño con su padre tras el gol de chilena de Antony en el derbi
Antony abrió el marcador con una espectacular chilena
SevillaEl derbi sevillano dejó una de esas imágenes que explican por qué el fútbol es mucho más que un resultado. Tras la espectacular chilena de Antony, que adelantó al Real Betis Balompié, las cámaras captaron la emoción desbordada en la grada: un niño celebrando eufórico mientras intentaba tranquilizar a su padre, completamente superado por el momento.
Porque sí, esto es el derbi.
Un golazo de chilena para abrir el partido
La acción fue pura electricidad. Jugadón por banda izquierda de Abde, que llegó hasta línea de fondo y puso el balón atrás. El primer remate, de Cucho Hernández, rebotó en Kike Salas, dejando la pelota muerta en el área. Y ahí apareció Antony.
El brasileño la cazó al vuelo y, con un recurso de crack, firmó una chilena espectacular para hacer estallar el estadio. Un gol de los que se recuerdan durante años en un partido cargado de tensión y rivalidad.
La imagen que define el derbi
Pero más allá del gol, la imagen que se hizo viral fue la reacción en la grada. Un niño, vestido con los colores verdiblancos, celebraba con una mezcla de incredulidad y felicidad mientras abrazaba a su padre, que no podía contener la emoción.
En un giro precioso de papeles, era el pequeño quien parecía calmar al adulto en medio del éxtasis colectivo. Una escena que resume la pasión heredada, el sentimiento compartido y la magia de un derbi.
El fútbol, a veces, es una chilena imposible. Otras, es un hijo abrazando a su padre mientras el estadio se viene abajo.