Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 18:18h.

El susto de Palmerín a Manuel Pellegrini antes de empezar el Betis - Sevilla

Capi le pidió a Januzaj "estar más tranquilo de lo habitual"

El Betis saltó al campo y La Cartuja explotó. Adnan Januzaj, jugador del Sevilla, protagonizó un curioso momento en la previa del derbi de este domingo cuando, en mitad de su entrevista, tuvo que acercarse a Capi para poder escuchar la pregunta debido al ruido.

Transcurría con total normalidad la entrevista cuando llegaba el turno de Capi. El exjugador bético, ahora comentarista de DAZN, le pedía al belga que "esté más tranquilo de lo habitual", pero el ex de la Real Sociedad era incapaz de escuchar la pregunta.

Coincidiendo con la salida de los jugadores del Betis al césped, Capi tuvo que acercarse al oído de Adnan Januzaj para hacerle la última pregunta antes de que el extremo se marchase, otra vez, con sus compañeros para finalizar el calentamiento.

Las palabras de Adnan Januzaj en la previa:

¿Cómo se encuentra Adnan Januzaj?: "Siempre son partidos especiales. La rivalidad aquí es muy grande. Para un futbolista, son los mejores partidos para disfrutar del fútbol". "Me he recuperado, me siento muy bien, ahora lo que me toca es ayudar al máximo al equipo".

"Aquí es muy bonito, la gente, se vive bastante fuerte. Son los mejores partidos para el jugador".

¿Dónde se siente más motivación?: "Los dos, afición y club, dentro también queremos ganar estos partidos, pero lo queremos para la afición. Ellos se lo merecen, vienen al campo y gritan durante 90'".