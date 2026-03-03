Quique Sánchez Flores acepta coger las riendas del Alavés tras la marcha del Chacho Coudet

Celia Pérez 03 MAR 2026 - 09:35h.

El argentino se marchará a River Plate

Quique Sánchez Flores como sustituto del Chacho Coudet si se marcha a River Plate

Aún no es oficial, pero es un secreto a voces. El Chacho Coudet abandona el Deportivo Alavés para emprender una nueva aventura en River Plate tras la marcha de Marcelo Gallardo, por lo que el cuadro babazorro habría intensificado en los últimos días la búsqueda de un sustituto y que parece haber encontrado en Quique Sánchez Flores.

Con varios nombres sondeados, el principal favorito para convertirse en entrenador albiazul ha sido Quique Sánchez Flores, que tal y como informa el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, habría aceptado la propuesta albiazul para firmar un contrato hasta junio de 2028. El que fuese entrenador del Sevilla y sin equipo desde que abandonara el club blanquirojo, podría afrontar ahora una nueva etapa al frente del Deportivo Alavés.

Según informó anoche EFE, Coudet se va a convertir en el nuevo entrenador de River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo por los malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada. A sus 51 años firmará en los próximos días su contrato después de concretar su desvinculación del Alavés, al que llegó en diciembre de 2024.

El entrenador dio los primeros pasos tras las reuniones que mantuvo con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlos y con Enzo Francescoli. La institución de Núñez pagará al Alavés un resarcimiento de poco más de un millón de dólares por la salida anticipada de Coudet.

Coudet niega el interés de River Plate

Todo ello llega después de que el argentino haya negado cualquier tipo de contacto con el club argentino. Coudet ha remarcado que está “al margen de todo el ruido que se ha armado” respecto al supuesto interés del conjunto de su país. “Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

De hecho, aclaró que no ha hablado de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club "porque no se ha dado". "No se habla sobre cosas que no suceden", remarcó.