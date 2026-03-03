Los minutos de Nelson Deossa

Análisis del tiempo que ha jugado el colombiano en los últimos partidos del Betis

Antony emula en el Betis los mejores números de su carrera

Nelson Deossa fue clave para que el Real Betis le ganara al Valencia CF (2-1). El colombiano, en una demostración de físico y potencia, realizó una jugada clave en la recta final del partido para que los suyos se llevaran los tres puntos el pasado 1 de febrero.

Curiosamente, desde entonces su presencia en el equipo de Manuel Pellegrini ha sido completamente residual, confirmando su 'desaparición' quedándose sin jugar nada en el pasado derbi contra el Sevilla. Desde ese 1 de febrero, el centrocampista colombiano ha disputado 72 minutos de 450 posibles. O lo que es lo mismo, ha jugado tan sólo 72 minutos en cinco partidos.

Los últimos minutos de Deossa

Betis-Valencia de LALIGA (1 de febrero): 90 minutos .

. Betis-Atlético de Madrid de Copa del Rey (5 de febrero): 45 minutos .

. Atlético de Madrid-Betis de LALIGA (8 de febrero): 11 minutos .

. Mallorca-Betis de LALIGA (15 de febrero): 1 minuto .

. Betis-Rayo Vallecano de LALIGA (21 de febrero): 15 minutos .

. Betis-Sevilla FC de LALIGA (1 de marzo): 0 minutos.

Se puede comprobar perfectamente como Nelson Deossa ha pasado en un mes de ser titular, a quedarse sin jugar absolutamente nada frente al Sevilla, en un partido en el que Pellegrini decidió hacer únicamente dos cambios de los cinco de los que dispone: el de Sergi Altimira por Álvaro Fidalgo y el de Cédric Bakambú por el Cucho Hernández.

Cabe recordar que el colombiano llegó al Betis el pasado verano por un alto coste, pues pagó a Rayados de Monterrey alrededor de 15 millones de euros entre fijos y variables. Una apuesta económica muy importante del club y que no está siendo prácticamente utilizada por Pellegrini. Deossa llegó lesionado, pero una vez recuperado, su entrenador no le está dando mucha bola en LALIGA EA SPORTS. En Copa del Rey ha sido titular en los cuatro partidos que ha estado convocado y en la Europa League también ha acumulado muchos minutos.

Minutos de otros centrocampistas del Betis

En total, en lo que va de temporada, Deossa ha participado en 25 partidos acumulando 1.240 minutos. Si lo comparamos con otros centrocampistas del Betis vemos como es el que menos juega. Hay dos compañeros por debajo de él, pero por situaciones diversas, ya que Amrabat lleva meses lesionado y Álvaro Fidalgo acaba de llegar, pero es titular para Pellegrini y suma ya 344 minutos en cinco encuentros.

Pablo Fornals : 2.614 minutos

: 2.614 minutos Marc Roca : 2.048 minutos

: 2.048 minutos Sergi Altimira : 1.686 minutos

: 1.686 minutos Gio Lo Celso : 1.479 minutos

: 1.479 minutos Nelson Deossa: 1.240 minutos

1.240 minutos Sofyan Amrabat : 721 minutos

: 721 minutos Álvaro Fidalgo: 344 minutos

Su última reflexión

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Deossa apareción con unas fotos suyas del partido contra el Rayo Vallecano y el siguente pasaje bíblico: "Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. 28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan 3:27-28".